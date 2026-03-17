'Soudal Quick-Step geeft bevestiging over nieuwe opdoffer voor Tim Merlier'

Tim Merlier komt deze week nog niet in actie. De sprinter van Soudal Quick-Step moest al forfait geven voor Nokere Koerse woensdag en ook vrijdag in de Bredene Koksijde Classic komt hij niet in actie.

Knieproblemen houden Tim Merlier al sinds december aan de kant. De voormalige Belgische en Europese kampioen sukkelde eerste met zijn linkerknie, daarna begon ook zijn rechterknie op te spelen.

Intussen traint Merlier al opnieuw, maar klaar om te koersen is hij nog altijd niet. Soudal Quick-Step maakte maandag zijn selectie voor Nokere Koerse bekend, waar Alberto Dainse zal uitgespeeld worden als sprinter.

Geen Merlier in Bredene Koksijde Classic

Merlier is nog niet fit genoeg en volgens Het Nieuwsblad zal ook de Bredene Koksijde Classic van vrijdag te vroeg komen. Soudal Quick-Step zou later deze week willen communiceren over de plannen van Merlier.

Volgende week woensdag is er de Ronde van Brugge, de nieuwe naam van de Classic Brugge-De Panne, en op zondag dan In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem. Komt Merlier daar wel in actie?



Bij Soudal Quick-Step zullen ze er wellicht op hopen, maar zeker niets forceren met Merlier. De voorbije twee seizoen was Merlier telkens goed voor zestien overwinningen, zijn eerste van 2026 zal hem heel veel deugd doen.