De Cauwer lyrisch over superbelangrijke Campenaerts, maar treurt om één iets: "Het is doodjammer"

In de voorbije week heeft José De Cauwer weer met veel aandacht het wielergebeuren gevolgd. Campenaerts maakte op hem een sterke indruk in Parijs-Nice.

Toch begint De Cauwer zijn analyse bij Sporza over de 'Koers naar de Zon' met iets anders. "Ik onthoud vooral de valpartijen. Het was een onthoofde Parijs-Nice. Oké, we hebben een heel goeie Vingegaard gezien. We hebben een heel goed Red Bull-BORA-hansgrohe gezien: ze hebben super uitgepakt in het begin." Lof dus voor de grote ploegen.

Er waren echter ook de valpartijen van Ayuso, Martinez en enkele anderen. "Parijs-Nice werd onthoofd omdat de tegenstand voor Vingegaard wegviel. We hebben de tegenstand niet kunnen monsteren en niet kunnen zien hoe goed die eigenlijk ging zijn. Dat is eigenlijk doodjammer." De Cauwer had graag gezien dat Vingegaard meer getest werd.

Rustpunt voor Vingegaard

Een verdere blik op zijn ploeg leert dat de Deen een knecht uit de duizend heeft. "Campenaerts is superbelangrijk, echt superbelangrijk. Hij weet wel hoe belangrijk hij is, maar de mensen weten het misschien nog niet helemaal. Vingegaard een klein beetje kennende zal zo'n rustpunt deugd doen." Mentaal maakt dat al een verschil.

Campenaerts kan dat dan ook nog eens koppelen aan sterke sportieve prestaties. "Het is dan ook nog iemand die de voorzet kan geven naar het einde toe, de boel uit elkaar ranselt en met een knipoog zegt: voila, wat denk je er van? Dat moet voor Vingegaard geweldig zijn. Ik blijf bij mijn punt: wat als de mannen die eruit gegaan zijn in koers waren gebleven?"

Crashes bezorgen De Cauwer wrang gevoel

Met die vraag blijft De Cauwer in zijn hoofd zitten. Het is dan ook het uitgesproken negatieve punt aan de voorbije editie van Parijs-Nice. "Het is doodjammer, maar het doet niets af aan de overwinning van Vingegaard."