Na twee mislukte voorjaren: Arnaud De Lie bijt stevig van zich af

Het voorjaar van Arnaud De Lie viel de voorbije twee jaar in het water. De kopman van Lotto-Intermarché bijt nu van zich en maakte duidelijk dat hij wel hard werkt.

Twee jaar geleden had Arnaud De Lie last van de ziekte van Lyme, vorig jaar was de reden voor zijn slechte vorm in het voorjaar onduidelijker. Telkens kreeg De Lie veel kritiek, onder meer over zijn werkethiek.

Onterechte kritiek op De Lie?

"Er is veel onzin geschreven over waar het precies aan schortte", stelt De Lie bij Bahamontes. Dat was moeilijk voor De Lie, want hij zat wel in Spanje en trainde daar bijna 30 uur per week. Vorig jaar was ook zijn recordaantal dagen op de fiets.

"Om dan te lezen dat je wordt voorgesteld als een onnozelaar die elke avond de bloemetjes buitenzet… Dat doet pijn", stelt De Lie. Normaal staat hij daarboven, maar vorig jaar zat hij niet goed in zijn vel en kon hij het moeilijker relativeren.

De Lie over reputatie van feestbeest

Dat De Lie af en toe een feestje bouwt, ontkent hij ook niet. Volgens De Lie moet je als renner alleen weten wanneer dat kan. Hij beseft dan ook goed wanneer hij een glas mag drinken.



De Lie heeft dan ook geleerd om een goede mix te vinden tussen het bereiken van zijn zijn doelen en wat hij leuk vindt. "Een gezonde geest in een gezond lichaam bereik je alleen als je trouw blijft aan jezelf en je eigen waarden."