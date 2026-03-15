Waarschuwing richting Pogacar: Visma-Lease a Bike doet onthulling over Vingegaard

Jonas Vingegaard heeft zijn eerste rittenkoers van het jaar met veel overmacht gewonnen. De Deen is volgens Visma-Lease a Bike dan ook beter dan vorig jaar.

Twee ritzeges, in de slotrit werd hij geklopt door Lenny Martinez, en drie truien in Parijs-Nice. Beter kon het seizoen van Jonas Vingegaard niet beginnen. De Deen won de Franse rittenkoers ook met het grootste verschil sinds 1939.

Vingegaard trapt betere waarden dan vorig jaar

Bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike zagen ze dan ook een gelukkige Vingegaard deze week. En dat na een winter waarin hij ten val kwam op training en ook zijn trainer Tim Heemskerk vertrok bij de ploeg.

"Hij heeft een goede winter gehad, met die kleine terugslag", zegt ploegleider Marc Reef bij Sporza. "Hij was nerveus om te zien hoe het harde werk zich in de koers zou vertalen, maar dat was meteen goed."

Volgens Reef is dat ook te zien in de waarden van Vingegaard. "Die liggen hoger dan vorig jaar. Sinds afgelopen winter heeft hij weer hetzelfde gevoel als in Tirreno-Adriatico 2024." Dat was één maand voor zijn zware valpartij in de Ronde van het Baskenland.

Vingegaard tegen Evenepoel en co in Catalonië

De echte test voor Vingegaard komt er in de Ronde van Catalonië (23 tot 29 maart). Daar zullen ook Remco Evenepoel, Florian Lipowitz en Joao Almeida aan de start staan, stevigere concurrentie dan in Parijs-Nice.