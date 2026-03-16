Vingegaard moet hem even missen: Campenaerts doet zijn plannen uit de doeken

In Parijs-Nice was Victor Campenaerts opnieuw heel belangrijk voor Jonas Vingegaard. In de Ronde van Catalonië zal de Deen het wel zonder zijn Belgische knecht moeten stellen.

Door het afhaken van Almeida en Skjelmose en de opgave van Ayuso was de tegenstand van Jonas Vingegaard in Parijs-Nice niet bijzonder sterk. De Deen won de Franse rittenkoers dan ook met de vingers in de neus.

Sterke Campenaerts in dienst van Vingegaard

Vooral Victor Campenaerts speelde een belangrijke rol voor Vingegaard in Parijs-Nice. Hij bleef vaak als laatste bij de Deen en gaf Vingegaard ook een uitstekende lead-out voor zijn beslissende aanval in de vijfde etappe.

Na enkele dagen in Denemarken rijdt Vingegaard volgende week al de Ronde van Catalonië. Daar zal de tegenstand wel steviger zijn met onder meer Evenepoel, Almeida, Lipowitz, Pidcock, Landa en Gee-West aan de start.

Programma Victor Campenaerts

Campenaerts zal Vingegaard in Catalonië wel moeten missen, hij zal zich nu klaarstomen richting de Giro en de Tour. De komende twee weken traint Campenaerts op zeeniveau in Spanje, daarna trekt hij met zijn gezin een week naar Font-Romeu in de Pyreneeën.

"Van waaruit ik doorvlieg naar Tenerife voor een drie weken durende hoogtestage met de ploeg. En drie maanden lang ‘volle bak’ zal gaan", zegt Campenaerts bij HLN. In de Giro en de Tour kan Vingegaard wel opnieuw rekenen op Campenaerts.