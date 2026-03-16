Del Toro laat van zich horen over Milaan-Sanremo, Van der Poel lacht hem net niet uit

Isaac del Toro won dan wel Tirreno-Adriatico, maar de Mexicaan rijdt zaterdag volledig in dienst van Tadej Pogacar. Al zal er van tactiek volgens Mathieu van der Poel weinig sprake zijn.

Del Toro moet rol spelen voor Pogacar

Met eindwinst in de UAE Tour en Tirreno-Adriatico en een derde plaats in de Strade Bianche is Isaac del Toro uitstekend aan het seizoen begonnen. Hij zou in Milaan-Sanremo ook met eigen ambities kunnen starten. 

De Mexicaan zal zich echter volledig opofferen voor wereldkampioen Tadej Pogacar. De Sloveen werd de voorbije twee jaar derde in Milaan-Sanremo, maar hoopt dit jaar eindelijk eens te kunnen zegevieren. 

Geen tactiek in Milaan-Sanremo? 

Del Toro zal een belangrijke factor worden voor Pogacar, de Mexicaan heeft afgelopen week de kans gekregen om Van der Poel goed te bestuderen. "Misschien heeft dat geholpen om hem beter te leren kennen in functie van onze tactiek...", zegt hij bij HLN

Van der Poel moet bijna lachen met die uitspraak, want iedereen weet wat er in Milaan-Sanremo zal gebeuren. "Tactiek. Je moet gewoon vooraan opdraaien op de Cipressa en dan zijn het de benen die spreken."

Vorig jaar slaagde Pogacar er volgens Van der Poel bijna in om hem te kraken om de Cipressa. Del Toro moet dit jaar voor de lead-out zorgen, maar de voorbije twee jaar zat de Mexicaan slecht gepositioneerd en kon hij zijn taak niet volledig uitvoeren. 

