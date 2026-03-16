Interview Geen De Lie hoeft geen probleem te zijn: ander Belgisch talent staat nu voor periode van de waarheid

Lotto-Intermarché gaat binnenkort in enkele grote koersen Arnaud De Lie langs de kant laten. Dat hoeft geen probleem te zijn, want Jenno Berckmoes is er ook nog.

Wielerkrant sprak eerder met de man die net de Tirreno gereden heeft. In het begin van het jaar had hij nog wat fitheidsproblemen. Waaruit bestonden die? "De aanloop was niet ideaal. Ik heb een beetje problemen gehad aan de luchtwegen in januari. Daardoor heb ik één koers in Mallorca laten vallen. Voor de rest ben ik niet heel veel verloren."

Gelukkig maar, want niemand wil een achterstand oplopen aan het begin van een nieuw wielerseizoen. Na zijn overstap naar de Lotto-ploeg is Berckmoes snel aan de oppervlakte gekomen. We polsten naar zijn doelstelling voor dit jaar. "Ja, een nieuwe stap te zetten. Ik hoop vooral heel consistent te zijn in de klassiekers", streeft hij naar regelmaat.

Vorig jaar top tien in Gent-Wevelgem

"Ik heb vorig jaar al wat nieuwe stappen gezet, denk ik." Zo was hij goed voor een toptiennotering in Gent-Wevelgem. Berckmoes (25) hoopt nu dus in nog meer klassiekers te presteren en daar ook nog wat meer resultaten aan te kunnen koppelen. "Het is altijd mijn ambitie om iets beter te worden. Ik hoop wat uitslagen te rijden."

Er zijn wel degelijk een aantal koersen die hij heeft aangekruist op zijn wieleragenda. "Ik weet dat ik bijvoorbeeld mijn kansen echt krijg als kopman in Milaan-Sanremo en de E3 Saxo Classic. Daar kijk ik wel effectief naar uit." In die koersen ontbreekt De Lie en zal Berckmoes genieten van het kopmanschap bij Lotto-Intermarché.

Cruciale weken voor Berckmoes


Aangezien Milaan-Sanremo komende zaterdag doorgaat en de E3 de vrijdag nadien, komt er dus wel een hele belangrijke periode aan voor Berckmoes. In het tweede deel van de maand maart is het aan hem om te tonen dat hij een nog betere renner geworden is. 

Aankondiging Soudal Quick-Step onthult nog meer nieuws over Tim Merlier

Aankondiging Soudal Quick-Step onthult nog meer nieuws over Tim Merlier

18:30
Dit hebben de routiniers in het peloton te zeggen over Mathieu van der Poel

Dit hebben de routiniers in het peloton te zeggen over Mathieu van der Poel

18:00
Van der Poel heeft heldere mening over verschillende factoren in Milaan-Sanremo

Van der Poel heeft heldere mening over verschillende factoren in Milaan-Sanremo

16:30
De volgende die er moet aan geloven: ex-Vueltawinnaar noemt nu Van der Poel domkop en egoïst

De volgende die er moet aan geloven: ex-Vueltawinnaar noemt nu Van der Poel domkop en egoïst

16:00
Campenaerts bereid tot enorm grote opofferingen: hij houdt er ongelooflijke gewoonten op na

Campenaerts bereid tot enorm grote opofferingen: hij houdt er ongelooflijke gewoonten op na

15:00
Kritische bedenking van Belgische renner over Van Aert en zwaar onder de indruk van Van der Poel

Kritische bedenking van Belgische renner over Van Aert en zwaar onder de indruk van Van der Poel

14:00
"Werd slecht van de pijn": Benoot open en eerlijk over zijn hernia

"Werd slecht van de pijn": Benoot open en eerlijk over zijn hernia

13:30
Patrick Lefevere begrijpt er niets van: "Waarom zij wel en ik niet?"

Patrick Lefevere begrijpt er niets van: "Waarom zij wel en ik niet?"

13:00
Moet Van Aert op tafel kloppen? De Cauwer zag Visma-Lease a Bike fouten maken

Moet Van Aert op tafel kloppen? De Cauwer zag Visma-Lease a Bike fouten maken

12:30
Vingegaard moet hem even missen: Campenaerts doet zijn plannen uit de doeken

Vingegaard moet hem even missen: Campenaerts doet zijn plannen uit de doeken

12:00
Soudal Quick-Step maakt schade bekend bij Paul Magnier na stevige valpartij

Soudal Quick-Step maakt schade bekend bij Paul Magnier na stevige valpartij

11:00
"Zegt voor mij alles": Naesen zag Van der Poel iets onwaarschijnlijk doen

"Zegt voor mij alles": Naesen zag Van der Poel iets onwaarschijnlijk doen

10:00
Start Merlier woensdag in Nokere Koerse? CEO Jurgen Foré is klaar en duidelijk

Start Merlier woensdag in Nokere Koerse? CEO Jurgen Foré is klaar en duidelijk

09:00
Del Toro laat van zich horen over Milaan-Sanremo, Van der Poel lacht hem net niet uit

Del Toro laat van zich horen over Milaan-Sanremo, Van der Poel lacht hem net niet uit

08:30
Niet Pogacar of Van der Poel: Sergeant zegt op wie Van Aert zich moet richten

Niet Pogacar of Van der Poel: Sergeant zegt op wie Van Aert zich moet richten

08:00
De Cauwer waarschuwt Evenepoel voor eerste confrontatie met Vingegaard

De Cauwer waarschuwt Evenepoel voor eerste confrontatie met Vingegaard

07:30
Van Aert bijt van zich af en zegt waarom hij Milaan-Sanremo kan winnen

Van Aert bijt van zich af en zegt waarom hij Milaan-Sanremo kan winnen

07:00
Waarschuwing richting Pogacar: Visma-Lease a Bike doet onthulling over Vingegaard

Waarschuwing richting Pogacar: Visma-Lease a Bike doet onthulling over Vingegaard

21:30
Zege in Tirreno-Adriatico, maar Van der Poel doet Milan al huiveren voor Milaan-Sanremo

Zege in Tirreno-Adriatico, maar Van der Poel doet Milan al huiveren voor Milaan-Sanremo

20:30
Bruyneel lovend over Campenaerts en velt duidelijk oordeel over Vingegaard

Bruyneel lovend over Campenaerts en velt duidelijk oordeel over Vingegaard

20:00
'Opvallend: Jorgenson, ploegmaat van Van Aert, belaagd door andere renner'

'Opvallend: Jorgenson, ploegmaat van Van Aert, belaagd door andere renner'

19:00
Van Aert onthult zijn opvallende voorbereiding op Milaan-Sanremo

Van Aert onthult zijn opvallende voorbereiding op Milaan-Sanremo

15/03
"Krankzinnig": sprinters vloekten op Van der Poel in slotrit van Tirreno-Adriatico

"Krankzinnig": sprinters vloekten op Van der Poel in slotrit van Tirreno-Adriatico

15/03
Stevig doorgetrokken in slotrit: Van der Poel onthult plan van Alpecin-Premier Tech

Stevig doorgetrokken in slotrit: Van der Poel onthult plan van Alpecin-Premier Tech

15/03
Stevige valpartij Philipsen: Roodhooft komt met eerste stand van zaken

Stevige valpartij Philipsen: Roodhooft komt met eerste stand van zaken

15/03
🎥 Milan pakt drie op een rij dankzij Theuns, Philipsen en Magnier komen ten val

🎥 Milan pakt drie op een rij dankzij Theuns, Philipsen en Magnier komen ten val

15/03
Mads Pedersen moet domper incasseren en bijna hopen op een mirakel

Mads Pedersen moet domper incasseren en bijna hopen op een mirakel

15/03
'Ploeg van Seixas wil Pogacar en co een peer stoven met transfer'

'Ploeg van Seixas wil Pogacar en co een peer stoven met transfer'

15/03
Jonge Belg maakt indruk bij Visma-Lease a Bike, ploegleider onthult zijn grootste kwaliteit

Jonge Belg maakt indruk bij Visma-Lease a Bike, ploegleider onthult zijn grootste kwaliteit

15/03
Durft Van der Poel het risico nemen? Philipsen komt met duidelijke oproep

Durft Van der Poel het risico nemen? Philipsen komt met duidelijke oproep

15/03
Van Aert zal opnieuw niet sprinten in Tirreno-Adriatico en heeft daar goede reden voor

Van Aert zal opnieuw niet sprinten in Tirreno-Adriatico en heeft daar goede reden voor

15/03
Primoz Roglic over drastische en opvallende keuze: "Heb ik alleen besloten"

Primoz Roglic over drastische en opvallende keuze: "Heb ik alleen besloten"

15/03
Maand na operatie aan hernia: Benoot zet belangrijke stap in revalidatie

Maand na operatie aan hernia: Benoot zet belangrijke stap in revalidatie

15/03
Winnen steeds moeilijker voor Kopecky: bondscoach onthult niet te onderschatten factor

Winnen steeds moeilijker voor Kopecky: bondscoach onthult niet te onderschatten factor

15/03
Van der Poel wil er niet van weten en gaat tegen de stroom in: "En ik blijf het ook doen"

Van der Poel wil er niet van weten en gaat tegen de stroom in: "En ik blijf het ook doen"

15/03
Boonen twijfelt niet en zegt wie hij graag de Ronde van Vlaanderen ziet winnen

Boonen twijfelt niet en zegt wie hij graag de Ronde van Vlaanderen ziet winnen

15/03

Meer nieuws

