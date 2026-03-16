Geen De Lie hoeft geen probleem te zijn: ander Belgisch talent staat nu voor periode van de waarheid

Lotto-Intermarché gaat binnenkort in enkele grote koersen Arnaud De Lie langs de kant laten. Dat hoeft geen probleem te zijn, want Jenno Berckmoes is er ook nog.

Wielerkrant sprak eerder met de man die net de Tirreno gereden heeft. In het begin van het jaar had hij nog wat fitheidsproblemen. Waaruit bestonden die? "De aanloop was niet ideaal. Ik heb een beetje problemen gehad aan de luchtwegen in januari. Daardoor heb ik één koers in Mallorca laten vallen. Voor de rest ben ik niet heel veel verloren."

Gelukkig maar, want niemand wil een achterstand oplopen aan het begin van een nieuw wielerseizoen. Na zijn overstap naar de Lotto-ploeg is Berckmoes snel aan de oppervlakte gekomen. We polsten naar zijn doelstelling voor dit jaar. "Ja, een nieuwe stap te zetten. Ik hoop vooral heel consistent te zijn in de klassiekers", streeft hij naar regelmaat.

Vorig jaar top tien in Gent-Wevelgem

"Ik heb vorig jaar al wat nieuwe stappen gezet, denk ik." Zo was hij goed voor een toptiennotering in Gent-Wevelgem. Berckmoes (25) hoopt nu dus in nog meer klassiekers te presteren en daar ook nog wat meer resultaten aan te kunnen koppelen. "Het is altijd mijn ambitie om iets beter te worden. Ik hoop wat uitslagen te rijden."

Er zijn wel degelijk een aantal koersen die hij heeft aangekruist op zijn wieleragenda. "Ik weet dat ik bijvoorbeeld mijn kansen echt krijg als kopman in Milaan-Sanremo en de E3 Saxo Classic. Daar kijk ik wel effectief naar uit." In die koersen ontbreekt De Lie en zal Berckmoes genieten van het kopmanschap bij Lotto-Intermarché.

Aangezien Milaan-Sanremo komende zaterdag doorgaat en de E3 de vrijdag nadien, komt er dus wel een hele belangrijke periode aan voor Berckmoes. In het tweede deel van de maand maart is het aan hem om te tonen dat hij een nog betere renner geworden is.