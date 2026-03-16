Movistar heeft groot nieuws over Cian Uijtdebroeks na zijn eerdere elleboogblessure

Movistar heeft groot nieuws over Cian Uijtdebroeks na zijn eerdere elleboogblessure
Het oplopen van een elleboogblessure heeft het seizoen van Cian Uijtdebroeks wat bemoeilijkt. Movistar heeft nu toch beter nieuws.

De Spaanse ploeg van Uijtdebroeks heeft bevestigd wat reeds in de lucht hing: de Belgische wielrenner maakt zijn rentree in Milaan-Turijn. Onlangs onthulde Uijtdebroeks zelf dat hij in die wedstrijd zijn wederoptreden zou maken, nadat hij een scheurtje in de elleboog had opgelopen. Zo werd zijn seizoensstart toch nog wat ingewikkelder.

Uijtdebroeks kon de Ronde van Valencia niet uitrijden, maar daarna bleek dus dat het niet ideaal was om de afgelopen week het koersen al te hervatten. Dat gaat Uijtdebroeks dus wel doen in Milaan-Turijn. Dat is nu ook helemaal zeker, want Movistar heeft de officiële selectie bekendgemaakt voor de Italiaanse eendagskoers van woensdag.

Uijtdebroeks in Movistar-selectie

Uijtdebroeks is de eerste naam op het lijstje van Movistar voor de wielerwedstrijd die op 18 maart doorgaat. Movistar bevestigt zo dus het eerdere plan: niets staat de deelname van Uijtdebroeks nu nog in de weg. Zijn ploegmaats zijn Einer Rubio, Jefferson Cepeda, Diego Pescador, Natnael Tesfazion, Mattia Proietti en Daniele Forlin.

Dit zijn de renners die woensdag voor de WorldTour-formatie aan de start zullen staan in Milaan-Turijn. Het wordt de eerste eendagskoers van het seizoen voor Uijtdebroeks en dat is toch altijd een heel andere dynamiek ten opzichte van een rittenkoers. Met de finish op Superga is het zeker wel een wedstrijd die hem zou moeten liggen. 

Uijtdebroeks koerst binnenkort in Spanje

Zijn ploegmaat Rubio werd vorig jaar vijfde. Na Milaan-Turijn gaat het voor Uijtdebroeks weer richting Spanje. De Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland zijn de eerstvolgende koersen die op zijn programma staan. 

Na de harde kritiek op het positioneren van Van Aert: ex-ploegmaat neemt het fel voor hem op

Verrassende stunt Van Aert niet uitgesloten: de man die alles al heeft gezien schat het in

Belgische analist verdedigt Van der Poel na zware en felle kritiek

Aankondiging Soudal Quick-Step onthult nog meer nieuws over Tim Merlier

Dit hebben de routiniers in het peloton te zeggen over Mathieu van der Poel

Geen De Lie hoeft geen probleem te zijn: ander Belgisch talent staat nu voor periode van de waarheid

Van der Poel heeft heldere mening over verschillende factoren in Milaan-Sanremo

De volgende die er moet aan geloven: ex-Vueltawinnaar noemt nu Van der Poel domkop en egoïst

Campenaerts bereid tot enorm grote opofferingen: hij houdt er ongelooflijke gewoonten op na

Kritische bedenking van Belgische renner over Van Aert en zwaar onder de indruk van Van der Poel

"Werd slecht van de pijn": Benoot open en eerlijk over zijn hernia

Patrick Lefevere begrijpt er niets van: "Waarom zij wel en ik niet?"

Moet Van Aert op tafel kloppen? De Cauwer zag Visma-Lease a Bike fouten maken

Vingegaard moet hem even missen: Campenaerts doet zijn plannen uit de doeken

Soudal Quick-Step maakt schade bekend bij Paul Magnier na stevige valpartij

"Zegt voor mij alles": Naesen zag Van der Poel iets onwaarschijnlijk doen

Start Merlier woensdag in Nokere Koerse? CEO Jurgen Foré is klaar en duidelijk

Del Toro laat van zich horen over Milaan-Sanremo, Van der Poel lacht hem net niet uit

Niet Pogacar of Van der Poel: Sergeant zegt op wie Van Aert zich moet richten

De Cauwer waarschuwt Evenepoel voor eerste confrontatie met Vingegaard

Van Aert bijt van zich af en zegt waarom hij Milaan-Sanremo kan winnen

Waarschuwing richting Pogacar: Visma-Lease a Bike doet onthulling over Vingegaard

Zege in Tirreno-Adriatico, maar Van der Poel doet Milan al huiveren voor Milaan-Sanremo

Bruyneel lovend over Campenaerts en velt duidelijk oordeel over Vingegaard

'Opvallend: Jorgenson, ploegmaat van Van Aert, belaagd door andere renner'

Van Aert onthult zijn opvallende voorbereiding op Milaan-Sanremo

"Krankzinnig": sprinters vloekten op Van der Poel in slotrit van Tirreno-Adriatico

Stevig doorgetrokken in slotrit: Van der Poel onthult plan van Alpecin-Premier Tech

Stevige valpartij Philipsen: Roodhooft komt met eerste stand van zaken

🎥 Milan pakt drie op een rij dankzij Theuns, Philipsen en Magnier komen ten val

Mads Pedersen moet domper incasseren en bijna hopen op een mirakel

'Ploeg van Seixas wil Pogacar en co een peer stoven met transfer'

Jonge Belg maakt indruk bij Visma-Lease a Bike, ploegleider onthult zijn grootste kwaliteit

Durft Van der Poel het risico nemen? Philipsen komt met duidelijke oproep

Van Aert zal opnieuw niet sprinten in Tirreno-Adriatico en heeft daar goede reden voor

Primoz Roglic over drastische en opvallende keuze: "Heb ik alleen besloten"

