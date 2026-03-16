Movistar heeft groot nieuws over Cian Uijtdebroeks na zijn eerdere elleboogblessure

Het oplopen van een elleboogblessure heeft het seizoen van Cian Uijtdebroeks wat bemoeilijkt. Movistar heeft nu toch beter nieuws.

De Spaanse ploeg van Uijtdebroeks heeft bevestigd wat reeds in de lucht hing: de Belgische wielrenner maakt zijn rentree in Milaan-Turijn. Onlangs onthulde Uijtdebroeks zelf dat hij in die wedstrijd zijn wederoptreden zou maken, nadat hij een scheurtje in de elleboog had opgelopen. Zo werd zijn seizoensstart toch nog wat ingewikkelder.

Uijtdebroeks kon de Ronde van Valencia niet uitrijden, maar daarna bleek dus dat het niet ideaal was om de afgelopen week het koersen al te hervatten. Dat gaat Uijtdebroeks dus wel doen in Milaan-Turijn. Dat is nu ook helemaal zeker, want Movistar heeft de officiële selectie bekendgemaakt voor de Italiaanse eendagskoers van woensdag.

Uijtdebroeks in Movistar-selectie

Uijtdebroeks is de eerste naam op het lijstje van Movistar voor de wielerwedstrijd die op 18 maart doorgaat. Movistar bevestigt zo dus het eerdere plan: niets staat de deelname van Uijtdebroeks nu nog in de weg. Zijn ploegmaats zijn Einer Rubio, Jefferson Cepeda, Diego Pescador, Natnael Tesfazion, Mattia Proietti en Daniele Forlin.

Dit zijn de renners die woensdag voor de WorldTour-formatie aan de start zullen staan in Milaan-Turijn. Het wordt de eerste eendagskoers van het seizoen voor Uijtdebroeks en dat is toch altijd een heel andere dynamiek ten opzichte van een rittenkoers. Met de finish op Superga is het zeker wel een wedstrijd die hem zou moeten liggen.





Uijtdebroeks koerst binnenkort in Spanje

Zijn ploegmaat Rubio werd vorig jaar vijfde. Na Milaan-Turijn gaat het voor Uijtdebroeks weer richting Spanje. De Ronde van Catalonië en de Ronde van het Baskenland zijn de eerstvolgende koersen die op zijn programma staan.