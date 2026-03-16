"Zegt voor mij alles": Naesen zag Van der Poel iets onwaarschijnlijk doen

Mathieu van der Poel maakte veel indruk in Tirreno-Adriatico. Oliver Naesen denkt dan ook niet dat iemand in staat zal zijn om hem te lossen in Milaan-Sanremo.

Van de laatste etappe van Tirreno-Adriatico maakte Mathieu van der Poel nog een doorgedreven training door 30 kilometer op kop te sleuren. Maar vooral in de vierde etappe die hij won maakte Van der Poel veel indruk.

Van Aert zag af, Van der Poel wilde aanvallen

Velon lanceerde een statistiek over Van Aert dat hij op de laatste beklimming zo'n 4 minuten gemiddeld 590 watt trapte. Volgens Van Aert haalde hij in de minuut naar de voet van de beklimming zelfs nog hogere wattages.

Van Aert moest diep gaan om niet te lossen op die beklimming, Van der Poel dacht zelfs aan aanvallen. Toen Del Toro net voor de top aanviel, reageerde Van der Poel vliegensvlug. En daar zag Oliver Naesen iets opvallend.

"Dan zie je dat hij zijn rem moet toekloppen om niet op het achterwiel van Del Toro te rijden. Als je dat nog kan na zo’n klim, zegt voor mij alles", zegt Naesen bij HLN. Hij is dan ook duidelijk voor Milaan-Sanremo.

Wie kan Van der Poel lossen op de Cipressa?

Van der Poel kan er volgens Naesen niet afgereden worden op de Cipressa. "Dat bestaat niet, je moet al bijna schrik hebben dat hij er zelf niet zal aanvallen om iedereen er af te rijden", besluit hij nog.



Lees ook... Del Toro laat van zich horen over Milaan-Sanremo, Van der Poel lacht hem net niet uit›