Soudal Quick-Step maakt schade bekend bij Paul Magnier na stevige valpartij

Soudal Quick-Step maakt schade bekend bij Paul Magnier na stevige valpartij

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Net als Jasper Philipsen kwam ook Paul Magnier zwaar ten val in de slotrit van Tirreno-Adriatico. De sprinter van Soudal Quick-Step heeft geen zware blessures opgelopen.

De slotkilometers van de laatste etappe van Tirreno-Adriatico werden nog ontsierd door een valpartij. Onder meer Paul Magnier en Jasper Philipsen kwamen ten val en konden niet sprinten voor de overwinning. 

Philipsen stond bijna meteen weer recht en Christoph Roodhooft kon ook snel bevestigen dat Philipsen geen ernstige blessures had opgelopen. Magnier bleef langer liggen, maar kwam wel samen met Philipsen over de streep. 

Schade bij Magnier na valpartij in Tirreno-Adriatico

De medische staf van Soudal Quick-Step onderzocht Magnier ook. "Zij konden ernstige blessures uitsluiten", meldt Soudal Quick-Step in een persbericht. "De ploeg blijft hem wel verder opvolgen."

Want Magnier is ook niet ongeschonden uit de valpartij gekomen. "Magnier liep bij de valpartij enkele schaafwonden aan de onderrug en een kleine wond aan de knie op." Milaan-Sanremo lijkt niet in gevaar te komen. 

Debuut in Milaan-Sanremo


Magnier maakt zijn debuut in het Italiaanse monument en zal wellicht ook de kopman zijn van Soudal Quick-Step. Al is het maar de vraag of hij een rol van betekenis zal kunnen spelen in de finale van La Primavera. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jasper Philipsen Victor Campenaerts Jonas Vingegaard Rasmussen Sven Vanthourenhout Remco Evenepoel Van Eetvelt Lennert Jose De Cauwer Patrick Lefevere Tom Boonen Tiesj Benoot Matteo Jorgenson Lotte Kopecky Arnaud De Lie Lindsay De Vylder Juan Ayuso Tim Merlier Florian Vermeersch Oliver Naesen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved