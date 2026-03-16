Start Merlier woensdag in Nokere Koerse? CEO Jurgen Foré is klaar en duidelijk

Tim Merlier kwam dit seizoen nog niet in actie door een knieblessure. De kans is ook klein dat hij deze week al zijn rentree zal maken.

Knieblessure Tim Merlier

In december kreeg Tim Merlier last van irritatie aan zijn linkerknie. De sprinter van Soudal Quick-Step werd behandeld en ging mee op stage. Daar begon echter de rechterknie van Merlier op te spelen.

Na een rustpauze begon Merlier in januari opnieuw te trainen en alles leek ook goed te gaan. Maar Merlier kreeg opnieuw last van zijn rechterknie en hij moest zo nog maar eens een rustperiode van tien dagen inlassen.

Intussen is Merlier weer aan het trainen en zijn naam staat bij ProCyclingStats op de voorlopige startlijst van Nokere Koerse woensdag en de Bredene Koksijde Classic vrijdag. Al lijkt het er niet op dat Merlier daar zal starten.

Rentree van Merlier nog onduidelijk

"Het is onwaarschijnlijk dat hij start, Nokere komt nog te vroeg", zegt Jurgen Foré, CEO van Soudal Quick-Step bij Soudal Quick-Step bij Het Nieuwsblad. "We hebben nog geen plannen gemaakt voor een rentree, eerst zijn trainingen afwerken."



Ook In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem op 29 maart lijkt zo in gevaar te komen voor Merlier. Voor Merlier is het een droom om die koers te kunnen winnen, maar het is maar de vraag of hij dit jaar aan de start zal staan.