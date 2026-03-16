Start Merlier woensdag in Nokere Koerse? CEO Jurgen Foré is klaar en duidelijk

Tim Merlier kwam dit seizoen nog niet in actie door een knieblessure. De kans is ook klein dat hij deze week al zijn rentree zal maken.

In december kreeg Tim Merlier last van irritatie aan zijn linkerknie. De sprinter van Soudal Quick-Step werd behandeld en ging mee op stage. Daar begon echter de rechterknie van Merlier op te spelen. 

Na een rustpauze begon Merlier in januari opnieuw te trainen en alles leek ook goed te gaan. Maar Merlier kreeg opnieuw last van zijn rechterknie en hij moest zo nog maar eens een rustperiode van tien dagen inlassen. 

Intussen is Merlier weer aan het trainen en zijn naam staat bij ProCyclingStats op de voorlopige startlijst van Nokere Koerse woensdag en de Bredene Koksijde Classic vrijdag. Al lijkt het er niet op dat Merlier daar zal starten. 

"Het is onwaarschijnlijk dat hij start, Nokere komt nog te vroeg", zegt Jurgen Foré, CEO van Soudal Quick-Step bij Soudal Quick-Step bij Het Nieuwsblad. "We hebben nog geen plannen gemaakt voor een rentree, eerst zijn trainingen afwerken."


Ook In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem op 29 maart lijkt zo in gevaar te komen voor Merlier. Voor Merlier is het een droom om die koers te kunnen winnen, maar het is maar de vraag of hij dit jaar aan de start zal staan. 

Soudal Quick-Step maakt schade bekend bij Paul Magnier na valpartij met Jasper Philipsen

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
