Dit hebben de routiniers in het peloton te zeggen over Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel rijdt weer even vastberaden rond zoals de voorbije jaren. Dat nemen de routiniers in het peloton ook mee wanneer ze hun mening over hem uiten.

Sporza heeft een rondvraag gehouden over Milaan-Sanremo en uiteraard komt de naam van Mathieu van der Poel daar vaak in voor. Het is Matteo Trentin opgevallen dat Mathieu geen voorbereidingskoersen nodig heeft om top te zijn. "We hebben gezien hoe Van der Poel aan de start stond in de Omloop en daar domineerde hij meteen."

De Omloop is tot dusver ook de enige koers waarin hij samen met Van der Poel aan de start stond, want Trentin reed de voorbije week Parijs-Nice. Toch is het hem niet ontgaan wat VDP in die andere rittenkoers voor elkaar kreeg. "Wat hij in de Tirreno deed, was ook behoorlijk indrukwekkend. Hij wordt opnieuw moeilijk te kloppen voor Tadej Pogacar."

Droomscenario Pogacar bekend

In Milaan-Sanremo heeft Pogacar tot dusver inderdaad de tanden stukgebeten op Van der Poel. Het droomscenario voor Pogacar is dat hij iedereen uit het wiel kan rijden op de Cipressa. Dan kan de Sloveen daarna weer aan zo'n solo beginnen die hij al zo vaak tot een goed einde bracht, zoals recent nog in de Strade Bianche.

Het is echter de vraag of het überhaupt mogelijk is voor Pogacar om ook Van der Poel te doen lossen op de Cipressa. "Als ik Mathieu nou zie rijden, denk ik dat het heel lastig wordt. Hij doet veel straffe dingen. Ik denk dat het wel tot de mogelijkheden behoort om iedereen te lossen op de Cipressa", sluit Mike Teunissen het niet uit.

Van der Poel de topfavoriet

Nochtans is er ook bij de Astana-renner veel geloof in zijn landgenoot. Het lijdt geen enkele twijfel wie straks met de beste papieren aan de start van Milaan-Sanremo verschijnt. "Mathieu is natuurlijk sowieso topfavoriet wat mij betreft."