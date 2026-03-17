Belgische belofte maakt indruk met rit- en eindzege, Visma-Lease a Bike is vol lof

Matisse Van Kerckhove heeft afgelopen week laten zien in Kroatië met een rit- en eindzege in de Istrian Spring Tour. Bij Visma-Lease a Bike zijn ze ook vol lof over de 19-jarige Belg.

Van Kerckhove zette grote stap vooruit

Met de profploeg reed Matisse Van Kerckhove dit seizoen al de Ruta del Sol en het Vlaamse openingsweekend, in de Kroatische Istrian Spring Tour (2.2) mocht hij met het opleidingsteam nog eens zijn eigen kans gaan.

En Van Kerckhove deed het uitstekend met een vijfde plaats in de proloog, een ritzege in de tweede etappe en ook de eindzege. "Dit zijn mijn eerste overwinningen voor de ploeg. Ik zie dit als een belangrijke stap in mijn carrière", zegt Van Kerckhove.

"Ik heb al een aantal profkoersen mogen rijden en daar heb ik veel geleerd. Dat betaalt zich nu uit. Dit seizoen staat voor mij puur in het teken van ontwikkelen", stelt Van Kerckhove op de ploegwebsite.

Visma-Lease a Bike lovend over Van Kerckhove

Ploegleider Sierk Jan de Haan dacht terug aan een jaar geleden. "Toen zat Matisse tijdens de laatste etappe naast mij in de auto, omdat hij een dag eerder had moeten afstappen met een blessure."

"Een jaar later wint hij de koers. Hij heeft echt een gigantische ontwikkeling doorgemaakt. Hij heeft al mogen ruiken aan het echte werk bij het WorldTeam. Na een goed trainingsblok in de winter verschijnt hij ook hier in goede vorm."





"Deze week rijdt Matisse met leeftijdsgenoten en dan moet je toch maar even laten zien. Dat lukt hem niet alleen met zijn prestaties, maar hij heeft ook echt een leidersrol opgepakt in het team met het aansturen van zijn ploeggenoten. Daar kan ik enorm van genieten."