Belgen scoorden niet in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico: bondscoach velt zijn oordeel

Belgen scoorden niet in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico: bondscoach velt zijn oordeel
De Belgen konden niet uitblinken in Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice. Bondscoach Serge Pauwels panikeert niet en ziet meerdere oorzaken.

Voor het eerst sinds 2018 wonnen de Belgen geen etappe in Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico. Ook in het klassement speelden de Belgen geen hoofdrol. Campenaerts werd 17de in Parijs-Nice, Van Aert 18de in Tirreno-Adriatico. 

Veel Belgen in de lappenmand

Bondscoach Serge Pauwels ziet onder meer de afwezigheid van Evenepoel en Uijtdebroeks en het uitvallen van Van Eetvelt als oorzaak voor het uitblijven van een goed eindklassement in de twee rittenkoersen. 

"De laatste jaren zijn we verwend geweest, maar in een verder verleden was het niet abnormaal dat we als Belgen niet meespeelden in het klassement", zegt de bondscoach dan ook bij Het Nieuwsblad

Dat de Belgen ook geen etappe wonnen, heeft volgens Pauwels vooral te maken met de afwezigheid van Tim Merlier. Hij won vorig jaar nog twee etappes, in 2023 en 2022 telkens een etappe in Tirreno-Adriatico. 

Pauwels panikeert niet


Daarnaast liggen ook Wellens en Van Gils in de lappenmand. Campenaerts maakte wel indruk en ook Van Aert reed sterk zonder te winnen. "We hebben dan misschien niet gewonnen, maar ik heb afgelopen week zeker ook niets alarmerends gezien", besluit Pauwels. 

