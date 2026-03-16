Campenaerts bereid tot enorm grote opofferingen: hij houdt er ongelooflijke gewoonten op na

Opofferingen brengen hoort bij het leven als wielrenner. Victor Campenaerts gaat er wel ver in, zoals hij bijvoorbeeld ook qua innovatie niets aan het toeval overlaat.

Campenaerts heeft zich in Parijs-Nice al een belangrijke helper getoond voor Jonas Vingegaard. Dat belooft voor de Giro en de Tour. Nochtans verkeert Campenaerts nog niet in topvorm, zo verzekert hij bij Sporza. "Ik heb misschien nog niet gepiekt naar deze periode, maar ik heb wel zeer, zeer hard gewerkt", benadrukt Campenaerts.

U denkt misschien dat elke renner dat wel doet, maar Campenaerts houdt zich al verschillende maanden aan erg strikte gewoonten. "Ik zit al sinds 1 november met mijn gezin in Spanje, was geen dag in België. We kruipen dan elke dag om 20 uur in bed. Mijn vriendin doet gewoon mee. Jezelf verzorgen, dat werpt vroeg of laat altijd zijn vruchten af."

Als u 's avonds nog gezellig voor tv zit, bedenk dan dat Campenaerts al in zijn bed ligt om op zijn maximum te kunnen presteren in de koers. Hij wil richting de Giro dus nog beter worden. "Ik keer nu terug naar Spanje, waar ik nog 2 weken zal zijn met mijn gezin", verkondigt Campenaerts. "Daarna rijd ik door naar Font Romeu, om aan de hoogte te wennen."

Het is reizen van de ene naar de andere plek, om zowel individueel als collectief vooruitgang te kunnen boeken. "Van daar vlieg ik door naar de Teide, waar we 3 weken zullen trainen met de ploeg. In totaal zal ik dus 4 weken op hoogte gezeten hebben." Dat is al een mooie periode, vindt Campenaerts. "Dan ben je normaal gezien in goeie conditie."

Victor Campenaerts heeft er duidelijk veel voor over om de ideale knecht voor Jonas Vingegaard te worden. Dat lijkt toch meer en meer de rol waar Campenaerts het meeste voldoening uit haalt bij zijn ploeg Visma-Lease a Bike.

