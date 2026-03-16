Verrassende stunt Van Aert niet uitgesloten: de man die alles al heeft gezien schat het in

Wout van Aert zweert dat hij naar Milaan-Sanremo gaat om te winnen. Wie weet krijgen we een stunt van Van Aert te zien in het eerste Monument van het jaar.

We zouden het toch wel zo kunnen omschrijven als Van Aert zaterdag wint. Ten eerste cijfermatig gezien: Van Aert won nog maar één Monument, de Milaan-Sanremo van 2020. Aangezien hij Van der Poel al lange tijd niet meer klopte en ook Pogacar van een ander kaliber is, zou het een verrassing zijn als Van Aert de hoofdprijs pakt.

In de eerste plaats zijn de ogen op Pogacar gericht, want hij heeft er baat bij om zo aanvallend mogelijk te koersen. Wie kan de Sloveen van de zege houden? "Het zijn altijd dezelfde namen: Van der Poel, misschien Van Aert, Ganna... Het niveau is zo hoog. Het gaat tussen drie à vier, maximum vijf renners", voorspelt Damiano Caruso bij Sporza.

Van Aert staat al op erelijst

Op zijn 38ste heeft de Italiaan alles al gezien en meegemaakt in de koers. Hij laat dus toch ook de naam van Van Aert vallen als een van de renners die in aanmerking komt voor de overwinning in Milaan-Sanremo. "Hij kan winnen, want hij staat al op de erelijst met winnaars. Hij heeft getoond dat hij in dat clubje zit van renners buiten categorie."

Het is alleen zo dat enkele renners een nog aanzienlijk hoger niveau lijkt te halen. Caruso sluit ook zijn ogen niet voor die realiteit. "Misschien kan hij wel iets verrichten, maar ik denk dat het ook voor hem moeilijk wordt. Natuurlijk komt hij wel voor in het lijstje met kanshebbers", aldus de nummer twee uit het Giro-klassement van 2021.

Kleine maar reële kans voor Van Aert

Lees ook... Na de harde kritiek op het positioneren van Van Aert: ex-ploegmaat neemt het fel voor hem op›

De kans op een zege van Van Aert komende zaterdag is misschien niet heel groot maar het kan ook niet uitgesloten worden. Van Aert zelf noemde met Pogacar en Van der Poel vooraf maar twee favorieten, terwijl hij wel onderstreept dat in Milaan-Sanremo van alles mogelijk is.