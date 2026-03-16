Belgische analist verdedigt Van der Poel na zware en felle kritiek

Belgische analist verdedigt Van der Poel na zware en felle kritiek
Mathieu van der Poel doet weinig waar kritiek op kan komen, maar Chris Horner heeft daar met krasse taal verandering in gebracht. Benji Naesen neemt het op voor Van der Poel.

Chris Horner vond Mathieu van der Poel helemaal niet slim koersen in de zevende etappe van Tirreno-Adriatico. De Amerikaan wijtte het lossen van Jasper Philipsen op een bepaald moment aan een versnelling van Van der Poel. De ex-Vueltawinnaar noemde Van der Poel een '100% domkop' vanwege het doen lossen van zijn snelle ploegmaat.

Het is logisch dat zulke commentaren als best ophefmakend worden beschouwd en rondgaan als een lopend vuurtje in de wielerwereld. Met Benji Naesen heeft een Belgische analist deze verklaringen ook opgemerkt. Op zijn eigen account op social medianetwerk X neemt Naesen de verdediging van de koerswijze van Van der Poel op zich.

Benji Naesen schaart zich achter actie Van der Poel

"Mathieu van der Poel maakte het niet alleen moeilijker voor de knechten van Lidl-Trek om Jonathan Milan terug te brengen, terwijl Philipsen gewoon kon volgen in de wielen, het was ook de perfecte koerssimulatie voor Milaan-Sanremo." Deze mening verkondigt Naesen op X: hij vindt het dus wel een begrijpelijke actie van Van der Poel.

Horner wilde er niet van weten dat dit een goede voorbereiding zou zijn op Milaan-Sanremo. Toch is Naesen ervan overtuigd dat dit wel degelijk het geval is, vanwege het klimmetje waar Van der Poel die kopbeurt voor zich nam. "De Ripatransone is een kortere versie van de Cipressa", maakt Naesen de vergelijking tussen beide hellingen.

Na Milaan-Sanremo weten we meer

Lees ook... De volgende die er moet aan geloven: ex-Vueltawinnaar noemt nu Van der Poel domkop en egoïst
Het is zeer interessant om deze twee totaal uiteenlopende meningen over Van der Poel te vernemen. Was dit nu het beste om te doen in deze Tirreno-rit en hoezeer gaat het helpen in Milaan-Sanremo? Op die tweede vraag kennen we mogelijk zaterdag het antwoord. 

De volgende die er moet aan geloven: ex-Vueltawinnaar noemt nu Van der Poel domkop en egoïst

De volgende die er moet aan geloven: ex-Vueltawinnaar noemt nu Van der Poel domkop en egoïst

16:00
Van der Poel heeft heldere mening over verschillende factoren in Milaan-Sanremo

Van der Poel heeft heldere mening over verschillende factoren in Milaan-Sanremo

16:30
Na de harde kritiek op het positioneren van Van Aert: ex-ploegmaat neemt het fel voor hem op

Na de harde kritiek op het positioneren van Van Aert: ex-ploegmaat neemt het fel voor hem op

21:30
Dit hebben de routiniers in het peloton te zeggen over Mathieu van der Poel

Dit hebben de routiniers in het peloton te zeggen over Mathieu van der Poel

18:00
Movistar heeft groot nieuws over Cian Uijtdebroeks na zijn eerdere elleboogblessure

Movistar heeft groot nieuws over Cian Uijtdebroeks na zijn eerdere elleboogblessure

20:30
Verrassende stunt Van Aert niet uitgesloten: de man die alles al heeft gezien schat het in

Verrassende stunt Van Aert niet uitgesloten: de man die alles al heeft gezien schat het in

20:00
Aankondiging Soudal Quick-Step onthult nog meer nieuws over Tim Merlier

Aankondiging Soudal Quick-Step onthult nog meer nieuws over Tim Merlier

18:30
Geen De Lie hoeft geen probleem te zijn: ander Belgisch talent staat nu voor periode van de waarheid Interview

Geen De Lie hoeft geen probleem te zijn: ander Belgisch talent staat nu voor periode van de waarheid

17:00
Del Toro laat van zich horen over Milaan-Sanremo, Van der Poel lacht hem net niet uit

Del Toro laat van zich horen over Milaan-Sanremo, Van der Poel lacht hem net niet uit

08:30
Campenaerts bereid tot enorm grote opofferingen: hij houdt er ongelooflijke gewoonten op na

Campenaerts bereid tot enorm grote opofferingen: hij houdt er ongelooflijke gewoonten op na

15:00
Kritische bedenking van Belgische renner over Van Aert en zwaar onder de indruk van Van der Poel

Kritische bedenking van Belgische renner over Van Aert en zwaar onder de indruk van Van der Poel

14:00
"Werd slecht van de pijn": Benoot open en eerlijk over zijn hernia

"Werd slecht van de pijn": Benoot open en eerlijk over zijn hernia

13:30
Patrick Lefevere begrijpt er niets van: "Waarom zij wel en ik niet?"

Patrick Lefevere begrijpt er niets van: "Waarom zij wel en ik niet?"

13:00
"Zegt voor mij alles": Naesen zag Van der Poel iets onwaarschijnlijk doen

"Zegt voor mij alles": Naesen zag Van der Poel iets onwaarschijnlijk doen

10:00
Moet Van Aert op tafel kloppen? De Cauwer zag Visma-Lease a Bike fouten maken

Moet Van Aert op tafel kloppen? De Cauwer zag Visma-Lease a Bike fouten maken

12:30
Vingegaard moet hem even missen: Campenaerts doet zijn plannen uit de doeken

Vingegaard moet hem even missen: Campenaerts doet zijn plannen uit de doeken

12:00
Soudal Quick-Step maakt schade bekend bij Paul Magnier na stevige valpartij

Soudal Quick-Step maakt schade bekend bij Paul Magnier na stevige valpartij

11:00
Start Merlier woensdag in Nokere Koerse? CEO Jurgen Foré is klaar en duidelijk

Start Merlier woensdag in Nokere Koerse? CEO Jurgen Foré is klaar en duidelijk

09:00
"Krankzinnig": sprinters vloekten op Van der Poel in slotrit van Tirreno-Adriatico

"Krankzinnig": sprinters vloekten op Van der Poel in slotrit van Tirreno-Adriatico

15/03
Niet Pogacar of Van der Poel: Sergeant zegt op wie Van Aert zich moet richten

Niet Pogacar of Van der Poel: Sergeant zegt op wie Van Aert zich moet richten

08:00
De Cauwer waarschuwt Evenepoel voor eerste confrontatie met Vingegaard

De Cauwer waarschuwt Evenepoel voor eerste confrontatie met Vingegaard

07:30
Van Aert bijt van zich af en zegt waarom hij Milaan-Sanremo kan winnen

Van Aert bijt van zich af en zegt waarom hij Milaan-Sanremo kan winnen

07:00
🎥 Milan pakt drie op een rij dankzij Theuns, Philipsen en Magnier komen ten val

🎥 Milan pakt drie op een rij dankzij Theuns, Philipsen en Magnier komen ten val

15/03
Waarschuwing richting Pogacar: Visma-Lease a Bike doet onthulling over Vingegaard

Waarschuwing richting Pogacar: Visma-Lease a Bike doet onthulling over Vingegaard

15/03
Stevig doorgetrokken in slotrit: Van der Poel onthult plan van Alpecin-Premier Tech

Stevig doorgetrokken in slotrit: Van der Poel onthult plan van Alpecin-Premier Tech

15/03
Zege in Tirreno-Adriatico, maar Van der Poel doet Milan al huiveren voor Milaan-Sanremo

Zege in Tirreno-Adriatico, maar Van der Poel doet Milan al huiveren voor Milaan-Sanremo

15/03
Bruyneel lovend over Campenaerts en velt duidelijk oordeel over Vingegaard

Bruyneel lovend over Campenaerts en velt duidelijk oordeel over Vingegaard

15/03
'Opvallend: Jorgenson, ploegmaat van Van Aert, belaagd door andere renner'

'Opvallend: Jorgenson, ploegmaat van Van Aert, belaagd door andere renner'

15/03
Van Aert onthult zijn opvallende voorbereiding op Milaan-Sanremo

Van Aert onthult zijn opvallende voorbereiding op Milaan-Sanremo

15/03
Van der Poel wil er niet van weten en gaat tegen de stroom in: "En ik blijf het ook doen"

Van der Poel wil er niet van weten en gaat tegen de stroom in: "En ik blijf het ook doen"

15/03
Durft Van der Poel het risico nemen? Philipsen komt met duidelijke oproep

Durft Van der Poel het risico nemen? Philipsen komt met duidelijke oproep

15/03
Stevige valpartij Philipsen: Roodhooft komt met eerste stand van zaken

Stevige valpartij Philipsen: Roodhooft komt met eerste stand van zaken

15/03
"Daar geloof ik dus niet in": Van der Poel sluit één iets uit voor Milaan-Sanremo

"Daar geloof ik dus niet in": Van der Poel sluit één iets uit voor Milaan-Sanremo

15/03
Mads Pedersen moet domper incasseren en bijna hopen op een mirakel

Mads Pedersen moet domper incasseren en bijna hopen op een mirakel

15/03
'Ploeg van Seixas wil Pogacar en co een peer stoven met transfer'

'Ploeg van Seixas wil Pogacar en co een peer stoven met transfer'

15/03
Jonge Belg maakt indruk bij Visma-Lease a Bike, ploegleider onthult zijn grootste kwaliteit

Jonge Belg maakt indruk bij Visma-Lease a Bike, ploegleider onthult zijn grootste kwaliteit

15/03

