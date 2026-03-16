Belgische analist verdedigt Van der Poel na zware en felle kritiek

Mathieu van der Poel doet weinig waar kritiek op kan komen, maar Chris Horner heeft daar met krasse taal verandering in gebracht. Benji Naesen neemt het op voor Van der Poel.

Chris Horner vond Mathieu van der Poel helemaal niet slim koersen in de zevende etappe van Tirreno-Adriatico. De Amerikaan wijtte het lossen van Jasper Philipsen op een bepaald moment aan een versnelling van Van der Poel. De ex-Vueltawinnaar noemde Van der Poel een '100% domkop' vanwege het doen lossen van zijn snelle ploegmaat.

Het is logisch dat zulke commentaren als best ophefmakend worden beschouwd en rondgaan als een lopend vuurtje in de wielerwereld. Met Benji Naesen heeft een Belgische analist deze verklaringen ook opgemerkt. Op zijn eigen account op social medianetwerk X neemt Naesen de verdediging van de koerswijze van Van der Poel op zich.

Benji Naesen schaart zich achter actie Van der Poel

"Mathieu van der Poel maakte het niet alleen moeilijker voor de knechten van Lidl-Trek om Jonathan Milan terug te brengen, terwijl Philipsen gewoon kon volgen in de wielen, het was ook de perfecte koerssimulatie voor Milaan-Sanremo." Deze mening verkondigt Naesen op X: hij vindt het dus wel een begrijpelijke actie van Van der Poel.

Horner wilde er niet van weten dat dit een goede voorbereiding zou zijn op Milaan-Sanremo. Toch is Naesen ervan overtuigd dat dit wel degelijk het geval is, vanwege het klimmetje waar Van der Poel die kopbeurt voor zich nam. "De Ripatransone is een kortere versie van de Cipressa", maakt Naesen de vergelijking tussen beide hellingen.

Na Milaan-Sanremo weten we meer

Lees ook... De volgende die er moet aan geloven: ex-Vueltawinnaar noemt nu Van der Poel domkop en egoïst›

Het is zeer interessant om deze twee totaal uiteenlopende meningen over Van der Poel te vernemen. Was dit nu het beste om te doen in deze Tirreno-rit en hoezeer gaat het helpen in Milaan-Sanremo? Op die tweede vraag kennen we mogelijk zaterdag het antwoord.