Moet Van Aert op tafel kloppen? De Cauwer zag Visma-Lease a Bike fouten maken

Wout van Aert heeft in Tirreno-Adriatico de nul niet kunnen wegvegen dit seizoen. Al zag José De Cauwer dat er fouten werden gemaakt in de vierde etappe door Visma-Lease a Bike.

In de gravelrit op dag twee van Tirreno-Adriatico liet Wout van Aert zich wegdrummen voor aanvang van de gravelstrook en kwam hij nooit meer helemaal vooraan. Van Aert was toen ook bijzonder teleurgesteld.

Twee dagen later kon Van Aert wel strijden voor de ritzege in de vierde etappe. Visma-Lease a Bike trok de kaart van Van Aert, maar José De Cauwer zag de Nederlandse ploeg toch ook fouten maken.

Maakte Visma-Lease a Bike fouten voor Van Aert?

"Daar vond ik dat de ploeg helemaal niet zo goed was. Jorgenson is daar op het einde voor gaan rijden, terwijl ik vond dat Jorgenson erbij had moeten blijven", zegt hij bij Sporza. In de slotkilometer liep het dan fout voor Van Aert.

Hij moest twee keer een aanval neutraliseren en verschoot zo al zijn beste pijlen voor de sprint. Van der Poel kon profiteren en sprintte met veel overmacht naar zijn tweede ritzege in Tirreno-Adriatico.



"De gaten die Wout van Aert heeft dichtgereden, had Jorgenson moeten dichtrijden", stelt De Cauwer dan ook. "Daar zou ik als ploeg toch eens op hameren." In Milaan-Sanremo zullen Van Aert en Jorgenson opnieuw ploegmaats zijn.