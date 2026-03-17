Naesen onthult de echte reden van monsterlijke inspanning Van der Poel

In de slotrit van de Tirreno-Adriatico sleurde Mathieu van der Poel in het begin van de etappe stevig op kop. De Nederlander maakte veel indruk, ook op Oliver Naesen en Greg Van Avermaet.

De koers hard maken om de lead-outs en sprinters van andere ploegen nog meer af te matten. Dat was het plan van Alpecin-Premier Tech in de slotrit van Tirreno-Adriatico. Mathieu van der Poel nam die opdracht voor zijn rekening. 

Naesen zag Van der Poel voor zichzelf rijden

Zo'n 30 kilometer lang sleurde Mathieu van der Poel op kop en deed hij alle sprinters lossen, ook Philipsen. Toen hij van kop ging, kon iedereen wel terugkeren. Maar Van der Poel had zich wel nog eens kunnen testen voor Milaan-Sanremo. 

"Zijn inspanning was zuiver eigenbelang", zegt Oliver Naesen bij HLN Wielerpodcast"Hij wou ons echt, echt pijn doen. Dat was echt indrukwekkend. Ik heb die week ongelooflijke dingen van hem gezien."

Van der Poel deed lichtgewichten pijn

Voor Naesen is het dan ook duidelijk dat Van der Poel de grote topfavoriet is om zaterdag Milaan-Sanremo te winnen. Ook Greg Van Avermaet, die deze winter soms ging trainen met Van der Poel, zag de Nederlander nog niet vaak beter. 

"We mogen niet vergeten dat hij tegen klimmers aan het koersen is op percentages die, met zijn gewicht, ook in zijn nadeel spelen. Daar nog overschot hebben én de goesting hebben om te demarreren: dat wil veel zeggen." 

