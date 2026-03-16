Van der Poel heeft heldere mening over verschillende factoren in Milaan-Sanremo

Het is aftellen richting Milaan-Sanremo, in het bijzonder voor topfavoriet Mathieu van der Poel. Hij heeft een duidelijke mening over verschillende factoren die een rol kunnen spelen.

De eigen vorm is uiteraard bepalend, de sterkte van de ploeg is altijd van belang en dan is er nog de aanpak van de ploeg van Pogacar. "De vorm is meer dan goed genoeg", zegt Van der Poel vol goede moed aan VTM NIEUWS. "Ik ben tevreden met de voorbereiding die ik heb gehad en met de prestaties", heeft hij vertrouwen getankt.

Wat gaat hij dan deze week nog doen in de aanloop naar La Primavera? "Ik zal hetzelfde doen als vorig jaar, met wat bepaalde accenten. Dan zou het goed moeten komen." Is er een bepaald aspect dat toch nog beter zou moeten? "Eigenlijk niet. Ook bergop voelde ik me vrij goed." Veelbelovend voor de passages op de Cipresssa en Poggio.

Van der Poel 'gewoon' op niveau

Mogen we over de beste Van der Poel ooit spreken? "Da's altijd een moeilijke vraag. Ik denk dat ik gewoon op niveau ben, maar ik weet niet of dit mijn beste vorm ooit is." Zijn aanwezigheid in de Tirreno vergroot de kans dat de winnaar in Sanremo uit die rittenkoers komt. "Er zaten wel veel kanshebbers in de Tirreno, maar of de winnaar erbij zat, is moeilijk te zeggen."

Dat heeft uiteraard te maken met Tadej Pogacar en wat zijn ploegmaats van plan zijn. "De benen moeten er zijn, maar ook de wind speelt een cruciale rol in het plan van UAE om met Tadej aan te vallen op de Cipressa. Hun aanpak zal een beetje hetzelfde zijn als de voorgaande jaren. Vorig jaar was Tadej heel dicht bij de zege. De wind moet wel gunstig staan om het nog eens te doen zoals vorig jaar."

Vertrouwen van Van der Poel in zijn ploegmaats

Het zal ook moeten blijken of Alpecin-Premier Tech klaar is om Van der Poel voldoende te ondersteunen. "De ploegmaats zijn ook in orde. In de klassiekers zijn we vaak een ploeg die vooraan zit op de goede momenten. De voorbije jaren is dat altijd gelukt. Ik ga ervan uit dat het dit jaar met deze renners ook moet lukken."