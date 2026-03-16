Patrick Lefevere begrijpt er niets van: "Waarom zij wel en ik niet?"

Voor Patrick Lefevere stopte de zoektocht naar sponsors nooit toen hij CEO was van Soudal Quick-Step. Hij schrok dan ook toen hij las dat INEOS Grenadiers een sponsordeal van 100 miljoen euro heeft gesloten.

Nieuwe investeerder bij INEOS Grenadiers

Steeds meer ploegen lokken grote multinationals naar de koers. De voorbije jaren stapten Decathlon, CMA CGM, Lidl en Red Bull in het wielrennen. Het Deense IT-bedrijf Netcompany wordt wellicht de volgende in de rij.

Volgens The Guardian heeft Netcompany een deal met het Britse INEOS Grenadiers om vanaf de Tour in de ploeg te stappen. Het zou gaan om een deal van in totaal 100 miljoen euro, gespreid over vijf jaar.

Lefevere geschrokken van nieuws over Netcompany

Patrick Lefevere voelde zich bij het lezen van dat nieuws nog eens de kleine West-Vlaming, wat hem niet vaak overkomt. "Ik ben dan jaloers: waarom zij wel en ik niet? Ik heb geen team meer te runnen, maar ik houd mijn ogen en oren altijd open", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Lefevere komt nog op veel plaatsen en wil iedereen die wil investeren in de koers, mits een vergoeding of commissie voor het aanbrengen van een investeerder, dan ook in contact brengen met de juiste mensen.



Een sjeik of sjah zal Lefevere wellicht niet meer moeten aanbrengen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar het geld van Netcompany had Soudal Quick-Step zeker ook heel goed kunnen gebruiken.