Patrick Lefevere begrijpt er niets van: "Waarom zij wel en ik niet?"

Patrick Lefevere begrijpt er niets van: "Waarom zij wel en ik niet?"
Voor Patrick Lefevere stopte de zoektocht naar sponsors nooit toen hij CEO was van Soudal Quick-Step. Hij schrok dan ook toen hij las dat INEOS Grenadiers een sponsordeal van 100 miljoen euro heeft gesloten.

Nieuwe investeerder bij INEOS Grenadiers

Steeds meer ploegen lokken grote multinationals naar de koers. De voorbije jaren stapten Decathlon, CMA CGM, Lidl en Red Bull in het wielrennen. Het Deense IT-bedrijf Netcompany wordt wellicht de volgende in de rij. 

Volgens The Guardian heeft Netcompany een deal met het Britse INEOS Grenadiers om vanaf de Tour in de ploeg te stappen. Het zou gaan om een deal van in totaal 100 miljoen euro, gespreid over vijf jaar. 

Lefevere geschrokken van nieuws over Netcompany

Patrick Lefevere voelde zich bij het lezen van dat nieuws nog eens de kleine West-Vlaming, wat hem niet vaak overkomt. "Ik ben dan jaloers: waarom zij wel en ik niet? Ik heb geen team meer te runnen, maar ik houd mijn ogen en oren altijd open", zegt hij bij Het Nieuwsblad

Lefevere komt nog op veel plaatsen en wil iedereen die wil investeren in de koers, mits een vergoeding of commissie voor het aanbrengen van een investeerder, dan ook in contact brengen met de juiste mensen. 


Een sjeik of sjah zal Lefevere wellicht niet meer moeten aanbrengen door de oorlog in het Midden-Oosten. Maar het geld van Netcompany had Soudal Quick-Step zeker ook heel goed kunnen gebruiken. 

Campenaerts bereid tot enorm grote opofferingen: hij houdt er ongelooflijke gewoonten op na

Campenaerts bereid tot enorm grote opofferingen: hij houdt er ongelooflijke gewoonten op na

15:00
Kritische bedenking van Belgische renner over Van Aert en zwaar onder de indruk van Van der Poel

14:00
"Werd slecht van de pijn": Benoot open en eerlijk over zijn hernia

13:30
Moet Van Aert op tafel kloppen? De Cauwer zag Visma-Lease a Bike fouten maken

12:30
Vingegaard moet hem even missen: Campenaerts doet zijn plannen uit de doeken

12:00
Soudal Quick-Step maakt schade bekend bij Paul Magnier na stevige valpartij

11:00
"Zegt voor mij alles": Naesen zag Van der Poel iets onwaarschijnlijk doen

10:00
Start Merlier woensdag in Nokere Koerse? CEO Jurgen Foré is klaar en duidelijk

09:00
Del Toro laat van zich horen over Milaan-Sanremo, Van der Poel lacht hem net niet uit

08:30
Niet Pogacar of Van der Poel: Sergeant zegt op wie Van Aert zich moet richten

08:00
De Cauwer waarschuwt Evenepoel voor eerste confrontatie met Vingegaard

07:30
Van Aert bijt van zich af en zegt waarom hij Milaan-Sanremo kan winnen

07:00
Waarschuwing richting Pogacar: Visma-Lease a Bike doet onthulling over Vingegaard

21:30
Zege in Tirreno-Adriatico, maar Van der Poel doet Milan al huiveren voor Milaan-Sanremo

20:30
Bruyneel lovend over Campenaerts en velt duidelijk oordeel over Vingegaard

20:00
'Opvallend: Jorgenson, ploegmaat van Van Aert, belaagd door andere renner'

19:00
Van Aert onthult zijn opvallende voorbereiding op Milaan-Sanremo

18:30
"Krankzinnig": sprinters vloekten op Van der Poel in slotrit van Tirreno-Adriatico

18:00
Stevig doorgetrokken in slotrit: Van der Poel onthult plan van Alpecin-Premier Tech

17:00
Stevige valpartij Philipsen: Roodhooft komt met eerste stand van zaken

16:35
🎥 Milan pakt drie op een rij dankzij Theuns, Philipsen en Magnier komen ten val

15:44
Mads Pedersen moet domper incasseren en bijna hopen op een mirakel

15/03
'Ploeg van Seixas wil Pogacar en co een peer stoven met transfer'

15/03
Jonge Belg maakt indruk bij Visma-Lease a Bike, ploegleider onthult zijn grootste kwaliteit

15/03
Durft Van der Poel het risico nemen? Philipsen komt met duidelijke oproep

15/03
Van Aert zal opnieuw niet sprinten in Tirreno-Adriatico en heeft daar goede reden voor

15/03
Primoz Roglic over drastische en opvallende keuze: "Heb ik alleen besloten"

15/03
Maand na operatie aan hernia: Benoot zet belangrijke stap in revalidatie

15/03
Winnen steeds moeilijker voor Kopecky: bondscoach onthult niet te onderschatten factor

15/03
Van der Poel wil er niet van weten en gaat tegen de stroom in: "En ik blijf het ook doen"

15/03
Boonen twijfelt niet en zegt wie hij graag de Ronde van Vlaanderen ziet winnen

15/03
"Daar geloof ik dus niet in": Van der Poel sluit één iets uit voor Milaan-Sanremo

15/03
Van Aert geeft zichzelf punten en zegt waarom Tirreno-Adriatico zo belangrijk was

15/03
"Ik snap de twijfels": duidelijke uitspraken over de toekomst van Evenepoel

15/03
"Een beroepsverbod": Lefevere hard voor makelaars die geruchten zelf rondsturen

14/03
Talenten Widar versus Seixas: bondscoach Serge Pauwels zegt hoe het evolueert

14/03

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
