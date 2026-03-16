Kritische bedenking van Belgische renner over Van Aert en zwaar onder de indruk van Van der Poel

Kritische bedenking van Belgische renner over Van Aert en zwaar onder de indruk van Van der Poel
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben zich allebei willen tonen in Tirreno-Adriatico. Alleen deed die eerste dat met meer succes van de tweede.

Dries De Bondt heeft in de Tirreno ook meegereden en blikt bij Sporza op basis van zijn indrukken vooruit op Milaan-Sanremo. "We hebben wel gezien in welke vorm Mathieu van der Poel verkeert. Tadej Pogacar, daar moet je geen tekening bij maken. Ganna heeft ook getoond dat hij klaar is om toch weer sterk uit te pakken. In de tweede rit die Mathieu wint, zit Ganna er ook nog bij."

De Bondt vindt het heel straf wat de Italiaan doet, gezien de kilo's die hij moet meesleuren. "Hij is letterlijk de enige van zijn gewichtscategorie die daar aanwezig was. Dat belooft. Wout van Aert is ook goed, hè. Ik wil hem nog eens vernoemen. Bergop was hij sterk. Hij heeft misschien iets te veel getoond dat hij wou winnen", bedenkt De Bondt zich.

Ook De Bondt twijfelde aan aanpak Van Aert

Dan gaat het opnieuw over de vierde rit waarin Van Aert als vijfde over de streep kwam. "Hij had het anders kunnen aanpakken en heeft te veel energie gestoken in die laatste kilometer om nog te kunnen sprinten." Van Aert heeft na afloop van die etappe veel kritiek gekregen. Onder andere Thijs Zonneveld begreep zijn tactiek niet goed.

Als Van Aert zaterdag niet voor de tweede keer Milaan-Sanremo wint, kan een andere Belg dat misschien wél doen. "Als het wind tegen is, maakt Jasper Philipsen kans. Ik heb hem sterk zien rondrijden, vooral bergop maakt hij een sterke indruk. Hij heeft wel baat bij een sterke tegenwind op de Poggio. Als het een scenario is zoals vorig jaar, dan is het voor 99% van het peloton echt moeilijk om de hoofdprijs te ambiëren."

Veel hangt af van ploeg Pogacar

Als de ploeg van Pogacar de koers op de Cipressa laat ontploffen, zijn de meeste deelnemers inderdaad gezien. Wie dan nog mee wil met Pogacar en Van der Poel, zal van sterke huize moeten komen. Dat zagen we ook in 2025. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Dries De Bondt
Wout Van Aert

Meer nieuws

Campenaerts bereid tot enorm grote opofferingen: hij houdt er ongelooflijke gewoonten op na

Campenaerts bereid tot enorm grote opofferingen: hij houdt er ongelooflijke gewoonten op na

15:00
Moet Van Aert op tafel kloppen? De Cauwer zag Visma-Lease a Bike fouten maken

Moet Van Aert op tafel kloppen? De Cauwer zag Visma-Lease a Bike fouten maken

12:30
Niet Pogacar of Van der Poel: Sergeant zegt op wie Van Aert zich moet richten

Niet Pogacar of Van der Poel: Sergeant zegt op wie Van Aert zich moet richten

08:00
"Werd slecht van de pijn": Benoot open en eerlijk over zijn hernia

"Werd slecht van de pijn": Benoot open en eerlijk over zijn hernia

13:30
Patrick Lefevere begrijpt er niets van: "Waarom zij wel en ik niet?"

Patrick Lefevere begrijpt er niets van: "Waarom zij wel en ik niet?"

13:00
"Zegt voor mij alles": Naesen zag Van der Poel iets onwaarschijnlijk doen

"Zegt voor mij alles": Naesen zag Van der Poel iets onwaarschijnlijk doen

10:00
Vingegaard moet hem even missen: Campenaerts doet zijn plannen uit de doeken

Vingegaard moet hem even missen: Campenaerts doet zijn plannen uit de doeken

12:00
Van Aert bijt van zich af en zegt waarom hij Milaan-Sanremo kan winnen

Van Aert bijt van zich af en zegt waarom hij Milaan-Sanremo kan winnen

07:00
Soudal Quick-Step maakt schade bekend bij Paul Magnier na stevige valpartij

Soudal Quick-Step maakt schade bekend bij Paul Magnier na stevige valpartij

11:00
Start Merlier woensdag in Nokere Koerse? CEO Jurgen Foré is klaar en duidelijk

Start Merlier woensdag in Nokere Koerse? CEO Jurgen Foré is klaar en duidelijk

09:00
Del Toro laat van zich horen over Milaan-Sanremo, Van der Poel lacht hem net niet uit

Del Toro laat van zich horen over Milaan-Sanremo, Van der Poel lacht hem net niet uit

08:30
De Cauwer waarschuwt Evenepoel voor eerste confrontatie met Vingegaard

De Cauwer waarschuwt Evenepoel voor eerste confrontatie met Vingegaard

07:30
Van Aert onthult zijn opvallende voorbereiding op Milaan-Sanremo

Van Aert onthult zijn opvallende voorbereiding op Milaan-Sanremo

18:30
Waarschuwing richting Pogacar: Visma-Lease a Bike doet onthulling over Vingegaard

Waarschuwing richting Pogacar: Visma-Lease a Bike doet onthulling over Vingegaard

21:30
Van Aert zal opnieuw niet sprinten in Tirreno-Adriatico en heeft daar goede reden voor

Van Aert zal opnieuw niet sprinten in Tirreno-Adriatico en heeft daar goede reden voor

15/03
Zege in Tirreno-Adriatico, maar Van der Poel doet Milan al huiveren voor Milaan-Sanremo

Zege in Tirreno-Adriatico, maar Van der Poel doet Milan al huiveren voor Milaan-Sanremo

20:30
Bruyneel lovend over Campenaerts en velt duidelijk oordeel over Vingegaard

Bruyneel lovend over Campenaerts en velt duidelijk oordeel over Vingegaard

20:00
'Opvallend: Jorgenson, ploegmaat van Van Aert, belaagd door andere renner'

'Opvallend: Jorgenson, ploegmaat van Van Aert, belaagd door andere renner'

19:00
"Krankzinnig": sprinters vloekten op Van der Poel in slotrit van Tirreno-Adriatico

"Krankzinnig": sprinters vloekten op Van der Poel in slotrit van Tirreno-Adriatico

18:00
Stevig doorgetrokken in slotrit: Van der Poel onthult plan van Alpecin-Premier Tech

Stevig doorgetrokken in slotrit: Van der Poel onthult plan van Alpecin-Premier Tech

17:00
Stevige valpartij Philipsen: Roodhooft komt met eerste stand van zaken

Stevige valpartij Philipsen: Roodhooft komt met eerste stand van zaken

16:35
Van Aert geeft zichzelf punten en zegt waarom Tirreno-Adriatico zo belangrijk was

Van Aert geeft zichzelf punten en zegt waarom Tirreno-Adriatico zo belangrijk was

15/03
🎥 Milan pakt drie op een rij dankzij Theuns, Philipsen en Magnier komen ten val

🎥 Milan pakt drie op een rij dankzij Theuns, Philipsen en Magnier komen ten val

15:44
Mads Pedersen moet domper incasseren en bijna hopen op een mirakel

Mads Pedersen moet domper incasseren en bijna hopen op een mirakel

15/03
'Ploeg van Seixas wil Pogacar en co een peer stoven met transfer'

'Ploeg van Seixas wil Pogacar en co een peer stoven met transfer'

15/03
Jonge Belg maakt indruk bij Visma-Lease a Bike, ploegleider onthult zijn grootste kwaliteit

Jonge Belg maakt indruk bij Visma-Lease a Bike, ploegleider onthult zijn grootste kwaliteit

15/03
Durft Van der Poel het risico nemen? Philipsen komt met duidelijke oproep

Durft Van der Poel het risico nemen? Philipsen komt met duidelijke oproep

15/03
Boonen twijfelt niet en zegt wie hij graag de Ronde van Vlaanderen ziet winnen

Boonen twijfelt niet en zegt wie hij graag de Ronde van Vlaanderen ziet winnen

15/03
Primoz Roglic over drastische en opvallende keuze: "Heb ik alleen besloten"

Primoz Roglic over drastische en opvallende keuze: "Heb ik alleen besloten"

15/03
Maand na operatie aan hernia: Benoot zet belangrijke stap in revalidatie

Maand na operatie aan hernia: Benoot zet belangrijke stap in revalidatie

15/03
Winnen steeds moeilijker voor Kopecky: bondscoach onthult niet te onderschatten factor

Winnen steeds moeilijker voor Kopecky: bondscoach onthult niet te onderschatten factor

15/03
Van der Poel wil er niet van weten en gaat tegen de stroom in: "En ik blijf het ook doen"

Van der Poel wil er niet van weten en gaat tegen de stroom in: "En ik blijf het ook doen"

15/03
"Daar geloof ik dus niet in": Van der Poel sluit één iets uit voor Milaan-Sanremo

"Daar geloof ik dus niet in": Van der Poel sluit één iets uit voor Milaan-Sanremo

15/03
"Ik snap de twijfels": duidelijke uitspraken over de toekomst van Evenepoel

"Ik snap de twijfels": duidelijke uitspraken over de toekomst van Evenepoel

15/03
Wout van Aert valt helemaal stil tijdens aanvalspoging en legt uit wat het plan was

Wout van Aert valt helemaal stil tijdens aanvalspoging en legt uit wat het plan was

14/03
Talenten Widar versus Seixas: bondscoach Serge Pauwels zegt hoe het evolueert

Talenten Widar versus Seixas: bondscoach Serge Pauwels zegt hoe het evolueert

14/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Jasper Philipsen Victor Campenaerts Jonas Vingegaard Rasmussen Sven Vanthourenhout Remco Evenepoel Van Eetvelt Lennert Jose De Cauwer Patrick Lefevere Tom Boonen Tiesj Benoot Matteo Jorgenson Lotte Kopecky Arnaud De Lie Lindsay De Vylder Juan Ayuso Tim Merlier Florian Vermeersch Oliver Naesen

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved