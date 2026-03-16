Kritische bedenking van Belgische renner over Van Aert en zwaar onder de indruk van Van der Poel

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben zich allebei willen tonen in Tirreno-Adriatico. Alleen deed die eerste dat met meer succes van de tweede.

Dries De Bondt heeft in de Tirreno ook meegereden en blikt bij Sporza op basis van zijn indrukken vooruit op Milaan-Sanremo. "We hebben wel gezien in welke vorm Mathieu van der Poel verkeert. Tadej Pogacar, daar moet je geen tekening bij maken. Ganna heeft ook getoond dat hij klaar is om toch weer sterk uit te pakken. In de tweede rit die Mathieu wint, zit Ganna er ook nog bij."

De Bondt vindt het heel straf wat de Italiaan doet, gezien de kilo's die hij moet meesleuren. "Hij is letterlijk de enige van zijn gewichtscategorie die daar aanwezig was. Dat belooft. Wout van Aert is ook goed, hè. Ik wil hem nog eens vernoemen. Bergop was hij sterk. Hij heeft misschien iets te veel getoond dat hij wou winnen", bedenkt De Bondt zich.

Ook De Bondt twijfelde aan aanpak Van Aert

Dan gaat het opnieuw over de vierde rit waarin Van Aert als vijfde over de streep kwam. "Hij had het anders kunnen aanpakken en heeft te veel energie gestoken in die laatste kilometer om nog te kunnen sprinten." Van Aert heeft na afloop van die etappe veel kritiek gekregen. Onder andere Thijs Zonneveld begreep zijn tactiek niet goed.

Als Van Aert zaterdag niet voor de tweede keer Milaan-Sanremo wint, kan een andere Belg dat misschien wél doen. "Als het wind tegen is, maakt Jasper Philipsen kans. Ik heb hem sterk zien rondrijden, vooral bergop maakt hij een sterke indruk. Hij heeft wel baat bij een sterke tegenwind op de Poggio. Als het een scenario is zoals vorig jaar, dan is het voor 99% van het peloton echt moeilijk om de hoofdprijs te ambiëren."

Veel hangt af van ploeg Pogacar

Als de ploeg van Pogacar de koers op de Cipressa laat ontploffen, zijn de meeste deelnemers inderdaad gezien. Wie dan nog mee wil met Pogacar en Van der Poel, zal van sterke huize moeten komen. Dat zagen we ook in 2025.