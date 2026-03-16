"Werd slecht van de pijn": Benoot open en eerlijk over zijn hernia

Door een hernia zal Tiesj Benoot in de eerste helft van 2026 niet koersen. Een operatie was noodzakelijk, want de pijn werd ondraaglijk.

In december maakte Tiesj Benoot wellicht een verkeerde beweging in de fitness. Pijn aan zijn rug had Benoot nooit, wel een zeurende pijn in zijn bil. Benoot dacht dat het te maken kon hebben met zijn nieuwe fiets of de nieuwe schoenplaatjes.

Bij een echo was er niets te zien, maar eind januari werd bij een MRI van zijn rug wel een hernia gevonden. Een ingreep was eerst niet aan de orde, Benoot begon wat minder te fietsen in de hoop dat het probleem zichzelf zou oplossen.

Hernia bezorgde Benoot heel veel pijn

Het werd echter alleen maar erger. Na een week rusten ging Benoot opnieuw drie uur rustig fietsen. "Toen ik thuiskwam, had ik een kwartier nodig om van mijn fiets te geraken", zegt Benoot bij Het Nieuwsblad.

"Rechtkomen uit die gebogen positie, uit mijn pedaal klikken.... Ik werd slecht van de pijn." Hij moest een kwartier gaan liggen om te bekomen. Benoot lag sommige nachten ook uren wakker van de pijn.

Haalt Benoot de Tour?



Benoot vroeg drie verschillende chirurgen om een opinie, een operatie bleek de beste oplossing te zijn. Op 17 februari ging hij onder het mes, Benoot moet nu nog een hele tijd revalideren. Of hij fit zal zijn voor de Tour, is op dit moment niet duidelijk.