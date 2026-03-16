Niet Pogacar of Van der Poel: Sergeant zegt op wie Van Aert zich moet richten

Wout van Aert staat zaterdag voor het eerst sinds 2023 aan de start van Milaan-Sanremo. Mar Sergeant raadt Van Aert aan om één achterwiel te vizeren.

Kan Van Aert Milaan-Sanremo winnen?

Winnen lukte voor Wout van Aert niet in Tirreno-Adriatico, maar hij heeft wel een goed gevoel overgehouden. Van Aert maakte ook indruk op Marc Sergeant in de zware zaterdagrit, maar hij is ook realistisch.

Want wellicht is het niet genoeg om Milaan-Sanremo te winnen. "We moeten eerlijk zijn: tegen deze Van der Poel wordt dat heel moeilijk", zegt Sergeant bij Het Nieuwsblad. Hij heeft dan ook een advies.

Moet Van Aert zich focussen op Ganna?

Van Aert moet zich richten op Filippo Gana. De Italiaan is net als Van Aert iets steviger gebouwd, maar reed wel een uitstekende Tirreno-Adriatico. Ook bergop. En vorig jaar kon hij Pogacar en Van der Poel ook niet volgen op de Poggio.

In de afdaling kwam de Italiaan wel terug en sprintte hij toch nog naar de tweede plaats. "Het wiel van Ganna zou voor Van Aert zaterdag een goed wiel kunnen zijn", besluit Sergeant dan ook nog.

In 2023 ging Van Aert ook met Ganna en Pogacar naar de streep, op 15 seconden van Van Aert. De Italiaan werd toen ook tweede, Van Aert klopte Pogacar in de strijd om de derde plaats. Van Aert weet dus al wat het is.