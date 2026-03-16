Aankondiging Soudal Quick-Step onthult nog meer nieuws over Tim Merlier

Iedereen is wel benieuwd naar de situatie omtrent Tim Merlier. Wanneer begint de spurtbom van Soudal Quick-Step nu te koersen?

Het zal alleszins niet in Nokere Koerse zijn. Er is even speculatie geweest rond de deelname van Merlier aan Nokere Koerse omdat hij op de voorlopige startlijst stond. Na aanhoudende knieproblemen kan Merlier echter nog niet zo lang trainen. Het was dus weinig waarschijnlijk dat hij de eendagskoers van komende woensdag zou halen.

Jurgen Foré deed die deur ook al zo goed als dicht en verklaarde dat Nokere Koerse wellicht te vroeg zou komen voor Merlier. Inmiddels bestaat daar officieel ook zekerheid over. Soudal Quick-Step heeft immers de selectie voor Nokere Koerse bekendgemaakt. In die selectie is er geen spoor van de partner van Cameron Vandenbroucke.

Soudal Quick-Step neemt jonge renners mee

Vooral de naam van Alberto Dainese in de selectie is opvallend. De Italiaan is de sprinter in het gezelschap, wat meteen betekent dat Merlier niet aan de start komt. De andere geselecteerden zijn Gil Gelders, Yves Lampaert, Warre Vangheluwe, Jonathan Vervenne, Ceriel Desal en Stan Van Tricht. Die laatste twee zijn renners uit de opleidingsploeg.

"Nokere Koerse is aanzienlijk veranderd de laatste jaren", weet sportdirecteur Kevin Hulsmans. "In de heruitgetekende finale zitten nu ook verschillende kasseistroken. Deze evolutie heeft de aard van de koers lichtjes veranderd. De koers eindigt nog vaak in een sprint, maar de lastige finale creëert echte mogelijkheden voor aanvallers."

Dainese als optie voor de sprint

Hulsmans maakt duidelijk dat hij rekent op de renner die de plek van Merlier inneemt. "We hebben een snelle man mee met Alberto Dainese. Als de koers uitdraait op een sprint, geeft hij ons een mooie optie. Tegelijkertijd zijn we ook voorbereid om aan te vallen. 

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche: UCI legt uit wie verantwoordelijk is info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
