Geen strijd met Kopecky: Vollering heeft iets anders te doen tijdens Milaan-Sanremo

Demi Vollering komt zaterdag niet aan de start van Milaan-Sanremo. De Europese kampioene werkt een hoogtestage af en zal pas in april weer koersen.

Vorig jaar stond Milaan-Sanremo voor vrouwen voor het eerst (weer) op de kalender. Tussen 1999 en 2005 werd de Primavera Rosa al georganiseerd, nu staat Milaan-Sanremo ook op de kalender bij de vrouwen.

Demi Vollering werd vorig jaar vierde, nadat Pauline Ferrand-Prévot werd teruggezet van de vierde naar de twaalfde plaats, en viel zo net naast het podium. Ze begreep ook meteen waarom Milaan-Sanremo zo moeilijk te winnen is.

"Ik snap nu Pogi's (Tadej Pogacar, nvdr.) frustratie wel, die laatste klim is zo snel voorbij... Als je even niet in positie zit, is het al over voor je", zei ze bij In de Leiderstrui. Dit jaar komt Vollering zelfs niet aan de start.

Programma Demi Vollering

De winnares van de Omloop Nieuwsblad is op hoogtestage in Tenerife met haar ploeg FDJ United-SUEZ. Pas in Dwars door Vlaanderen op 1 april zal Vollering opnieuw aan de start staan van een koers.



Daarna rijdt ze ook de Ronde van Vlaanderen (5 april), Amstel Gold Race (19 april), Waalse Pijl (22 april), Luik-Bastenaken-Luik (26 april). Een maand later rijdt Vollering ook de Giro (30 mei tot 7 juni).