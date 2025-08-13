Wat gaat Vanthourenhout concreet doen bij nieuwe club? Link met Evenepoel zegt niet alles

Sven Vanthourenhout is aan de slag gegaan bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Daar vindt hij met Remco Evenepoel een renner terug die hij ook al begeleidde toen hij nog bondscoach was bij de Belgiche nationale ploeg.

Vorig jaar na het WK in Zürich nam Sven Vanthourenhout al afscheid als Belgisch bondscoach. Daarna had hij een soort tussenjaar, waarin hij ook als analist optrad.

De voorbije maanden was het meer dan duidelijk dat hij een nieuwe uitdaging had en wel bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Ook vorig jaar onderhandelde hij al met die ploeg en nog een aantal andere ploegen.

Nu werd er - mede door de komst van Remco Evenepoel naar de formatie - wél een overeenkomst. En dus is de vraag: hoe gaat Vanthourenhout zijn landgenoot naar nieuwe hoogtes kunnen stuwen?

Vanthourenhout in het radarwerk rond Evenepoel

Vanthourenhout zelf stelde bij Sporza dat hij de sportieve leiding krijgt bij Red Bull-BORA-hansgrohe, maar eerder deze week klonk al bij La Gazzetta dello Sport dat Zak Dempster die rol zou gaan krijgen en niet Vanthourenhout.

De Belg zou 'maar' ploegleider worden. Ook Jonas Creteur liet dat nieuws ondertussen bevestigen en had het ook eerder al vermeld. Mogelijk dat Vanthourenhout zo wel een nauwere rol krijgt in de begeleiding van Evenepoel en dat kan hem ook extra helpen.