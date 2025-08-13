Wat gaat Vanthourenhout concreet doen bij nieuwe club? Link met Evenepoel zegt niet alles

Wat gaat Vanthourenhout concreet doen bij nieuwe club? Link met Evenepoel zegt niet alles
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Sven Vanthourenhout is aan de slag gegaan bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Daar vindt hij met Remco Evenepoel een renner terug die hij ook al begeleidde toen hij nog bondscoach was bij de Belgiche nationale ploeg.

Vorig jaar na het WK in Zürich nam Sven Vanthourenhout al afscheid als Belgisch bondscoach. Daarna had hij een soort tussenjaar, waarin hij ook als analist optrad.

De voorbije maanden was het meer dan duidelijk dat hij een nieuwe uitdaging had en wel bij  Red Bull-BORA-hansgrohe. Ook vorig jaar onderhandelde hij al met die ploeg en nog een aantal andere ploegen.

Nu werd er - mede door de komst van Remco Evenepoel naar de formatie - wél een overeenkomst. En dus is de vraag: hoe gaat Vanthourenhout zijn landgenoot naar nieuwe hoogtes kunnen stuwen?

Vanthourenhout in het radarwerk rond Evenepoel

Vanthourenhout zelf stelde bij Sporza dat hij de sportieve leiding krijgt bij Red Bull-BORA-hansgrohe, maar eerder deze week klonk al bij La Gazzetta dello Sport dat Zak Dempster die rol zou gaan krijgen en niet Vanthourenhout.

De Belg zou 'maar' ploegleider worden. Ook Jonas Creteur liet dat nieuws ondertussen bevestigen en had het ook eerder al vermeld. Mogelijk dat Vanthourenhout zo wel een nauwere rol krijgt in de begeleiding van Evenepoel en dat kan hem ook extra helpen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel
Sven Vanthourenhout

Meer nieuws

Steeds meer zoals in het voetbal? Visma | Lease a Bike haalt 18-jarig toptalent in huis

Steeds meer zoals in het voetbal? Visma | Lease a Bike haalt 18-jarig toptalent in huis

14:30
Kan hij eindelijk nog eens winnen? Arnaud De Lie werkt heel stevig programma af

Kan hij eindelijk nog eens winnen? Arnaud De Lie werkt heel stevig programma af

14:00
CEO van Soudal Quick-Step heel blij met aanwinst: "Indrukwekkende resultaten neergezet"

CEO van Soudal Quick-Step heel blij met aanwinst: "Indrukwekkende resultaten neergezet"

13:30
Twee 'exotische' locaties strijden om Tour de France: "We kunnen nog beter"

Twee 'exotische' locaties strijden om Tour de France: "We kunnen nog beter"

13:00
Nieuwe transfer Soudal Quick-Step: geweer wordt helemaal van schouder veranderd na vertrek Evenepoel

Nieuwe transfer Soudal Quick-Step: geweer wordt helemaal van schouder veranderd na vertrek Evenepoel

12:12
Is het te gevaarlijk geworden? Jongeling stopt al op 21e met koersen en legt uit

Is het te gevaarlijk geworden? Jongeling stopt al op 21e met koersen en legt uit

11:06
"Slaagt Red Bull daar wel eindelijk in?" Opvallende leegte op palmares van Evenepoel

"Slaagt Red Bull daar wel eindelijk in?" Opvallende leegte op palmares van Evenepoel

20:30
Wat gaat Lotte Kopecky doen in het najaar?

Wat gaat Lotte Kopecky doen in het najaar?

10:00
The sky is the limit: UAE mikt op ... 100!

The sky is the limit: UAE mikt op ... 100!

09:30
Ervaren Belg neemt ingrijpende beslissing

Ervaren Belg neemt ingrijpende beslissing

09:00
Tadej Pogacar heeft het niet altijd even makkelijk: "Een show opvoeren"

Tadej Pogacar heeft het niet altijd even makkelijk: "Een show opvoeren"

08:40
Ferrand-Prévot komt nog één keer terug op haar gewicht in de Tour en legt alle details op tafel

Ferrand-Prévot komt nog één keer terug op haar gewicht in de Tour en legt alle details op tafel

07:00
Hond van de Vanthourenhouts heeft een wel heel bijzondere naam

Hond van de Vanthourenhouts heeft een wel heel bijzondere naam

12/08
"Het probleem is Evenepoel": Axel Merckx ziet kwalijke evolutie in het wielrennen

"Het probleem is Evenepoel": Axel Merckx ziet kwalijke evolutie in het wielrennen

18:30
"Ze hebben die neiging": Belgische bondscoach verwacht opnieuw problemen bij Vollering en co

"Ze hebben die neiging": Belgische bondscoach verwacht opnieuw problemen bij Vollering en co

21:30
Hij verbaasde de dokters en zichzelf: Philipsen zorgde voor medisch wonder na zware val

Hij verbaasde de dokters en zichzelf: Philipsen zorgde voor medisch wonder na zware val

20:00
Vertrek Segaert is doorn in het oog: sportief manager zegt wat er anders moet bij Lotto

Vertrek Segaert is doorn in het oog: sportief manager zegt wat er anders moet bij Lotto

19:00
Belgische organisatoren mee schuldig aan moeilijkheden van ploegen? "Kijk naar Italië en Frankrijk"

Belgische organisatoren mee schuldig aan moeilijkheden van ploegen? "Kijk naar Italië en Frankrijk"

18:00
Nieuwe ploegmaat zet superster Pogacar met de voeten op de grond: "Niemand"

Nieuwe ploegmaat zet superster Pogacar met de voeten op de grond: "Niemand"

17:00
"De meeste renners zeggen hetzelfde": Meeus blijft kritisch na zege Van Aert

"De meeste renners zeggen hetzelfde": Meeus blijft kritisch na zege Van Aert

16:30
📷 Lars van der Haar en zijn vrouw Lucy kondigen heugelijk nieuws aan

📷 Lars van der Haar en zijn vrouw Lucy kondigen heugelijk nieuws aan

16:00
Met dank aan Van der Poel: Philipsen zegt hoe hij de knop kon omdraaien na opgave in de Tour

Met dank aan Van der Poel: Philipsen zegt hoe hij de knop kon omdraaien na opgave in de Tour

15:00
Toekomstige ploegmaat bij Red Bull-BORA-hansgrohe doet boekje open over transfer Evenepoel

Toekomstige ploegmaat bij Red Bull-BORA-hansgrohe doet boekje open over transfer Evenepoel

12/08
Teammanager van UAE spreekt klare taal over afwezigheid van Pogacar in de Vuelta

Teammanager van UAE spreekt klare taal over afwezigheid van Pogacar in de Vuelta

12/08
Na zijn zware valpartij in de Tour de France: "Dat is het pijnlijkste moment van de dag"

Na zijn zware valpartij in de Tour de France: "Dat is het pijnlijkste moment van de dag"

12/08
Toptalent Fleur Moors (19) krijgt stevige opsteker van haar ploeg Lidl-Trek

Toptalent Fleur Moors (19) krijgt stevige opsteker van haar ploeg Lidl-Trek

12/08
Axel Merckx spreekt lovende woorden over zijn vader Eddy: "Zal Tadej dat ooit kunnen?"

Axel Merckx spreekt lovende woorden over zijn vader Eddy: "Zal Tadej dat ooit kunnen?"

12/08
Justine Ghekiere verlegt nog maar eens haar grenzen: "Het ging steeds maar beter"

Justine Ghekiere verlegt nog maar eens haar grenzen: "Het ging steeds maar beter"

12/08
📷 Ploegmaat van Mathieu van der Poel stopt door dodelijke ongevallen met koersen

📷 Ploegmaat van Mathieu van der Poel stopt door dodelijke ongevallen met koersen

12/08
Jasper Philipsen doet de grote test: "Normaal was ik nu in Spanje aan het trainen"

Jasper Philipsen doet de grote test: "Normaal was ik nu in Spanje aan het trainen"

12/08
Demi Vollering krijgt herkansing: "Voor elkaar gaan strijden"

Demi Vollering krijgt herkansing: "Voor elkaar gaan strijden"

12/08
Was vertrek Evenepoel onvermijdelijk? Gilbert stelde iets opmerkelijk vast bij Soudal Quick-Step

Was vertrek Evenepoel onvermijdelijk? Gilbert stelde iets opmerkelijk vast bij Soudal Quick-Step

11/08
📷 OFFICIEEL Lotto is opnieuw een van zijn toprenners kwijt

📷 OFFICIEEL Lotto is opnieuw een van zijn toprenners kwijt

12/08
Na zijn opgave in de Dodentocht: Ruben Van Gucht gaat met Tom Boonen nieuwe uitdaging aan

Na zijn opgave in de Dodentocht: Ruben Van Gucht gaat met Tom Boonen nieuwe uitdaging aan

12/08
"Zo gaat het niet meer vandaag": uitspraak van Lefevere toont grote verandering in het wielrennen aan

"Zo gaat het niet meer vandaag": uitspraak van Lefevere toont grote verandering in het wielrennen aan

11/08
Vindt ze nog een nieuwe ploeg? Lotte Claes onderstreept nog eens haar kwaliteiten

Vindt ze nog een nieuwe ploeg? Lotte Claes onderstreept nog eens haar kwaliteiten

11/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Tadej Pogacar Remco Evenepoel Jordi Meeus Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Jasper Philipsen Axel Merckx Sven Vanthourenhout Philippe Gilbert Wout Van Aert Serge Pauwels Alberto Dainese Laurens Ten Dam Demi Vollering Thibau Nys Justine Ghekiere Joao Almeida Eddy Merckx Juan Ayuso Thomas Pidcock

Nieuwste reacties

COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Hankie Hankie over Bjarne Riis viseert net als mevrouw Vingegaard ook Van Aert: "Onbeschoft, toon respect" Nelvafrel Nelvafrel over Pogacar na Col de la Loze zelfs nog steviger leider: De Cauwer komt met vlijmscherp verdict voor Visma en Red Bull Nelvafrel Nelvafrel over Sergeant trekt bikkelharde conclusie over Evenepoel: "Dat is Remco zijn grote probleem" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved