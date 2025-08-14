Belgische commentator verwart collega en betrokken renner presteert nog ook: Visma verklaart grote hoeveelheid realisme

Nadat een Belgische commentator voor verwarring zorgde over een bepaalde renner, presteerde die ook nog in de Ronde van Denemarken. Het was een grappig moment in de marge.

Tijdens de Eurosport-uitzending van de tweede etappe kwam de uitspraak van de namen van bepaalde renners aan bod in de commentaarcabine. Commentator Jan Hermsen legde uit hoe zijn Belgische collega Jeroen Vanbelleghem hem wees op de correcte uitspraak van de naam van Axel Zingle. Die wordt niet als Zaingle uitgesproken.

Je zou dat misschien verwachten bij een Fransman, maar de juiste uitspraak is Zinglé. Daardoor herhaalde Vanbelleghem die naam steevast tijdens de uitzending van een andere koers. Dat klonk Hermsen zo onbekend in de oren dat hij geen idee had over welke renner Vanbelleghem aan het praten was. Een grappige anekdote.

Zingle eindigt voor Philipsen

Even later moest Hermsen de naam van Zinglé opnieuw uitspreken, want de renner van Visma-Lease a Bike deed aan de aankomst in Gladsaxe mee voor de prijzen. Zingle eindigde knap derde, achter ritwinnaar Wærenskjold en de Lotto-Belg De Schuyteneer. Zingle kwam zo wel vlak voor Philipsen over de streep.

Ploegleider Maarten Wynants was zeker niet teleurgesteld met dat resultaat. "Het is een sterk deelnemersveld, waardoor we wel realistisch moesten zijn. Vooraf hielden we ons voor dat we tevreden zouden zijn met een podiumplaats", aldus Wynants, die Zingle ook zelf nog een inspanning zag doen om zich goed te positioneren.

Ambities laaien op bij Visma-Lease a Bike

Na die knappe uitslag kunnen de verwachtingen wel wat bijgesteld worden: Visma-Lease a Bike gaat ervan uit dat Zingle donderdag een goede tijdrit zal rijden. "Wellicht zit er nog een mooi klassement in", klinkt het nu weer ambitieus.