"Dat is allerminst onze ambitie": Flanders-Baloise spreekt klare taal na stopzetting sponsoring Vlaamse regering

31 jaar geleden begon de Vlaamse regering met een eigen wielerteam. Na 2026 stopt de sponsoring echter volledig, zo raakte een tijdje geleden bekend.

De Vlaamse regering begon 31 jaar geleden met sponsoren in het wielrennen. De ploeg die nu Team Flanders-Baloise heet ging toen met de naam Vlaanderen 2002-Eddy Merckx door het leven.

Vanaf 2027 zal de Vlaamse regering geen financiële middelen meer in de ploeg stoppen. Als de ploeg verder wil blijven bestaan, dan moeten ze een nieuwe sponsor vinden.

“Aangenaam is dat uiteraard niet”, zegt Christophe Sercu aan Het Laatste Nieuws. “Maar het is ook geen uitzonderlijke situatie, leerde ik vanuit mijn ruim drie decennia lange bedrijvigheid als wielermanager. Ooit komen partnerships wel eens tot een einde, onvermijdelijk.”

Vlaamse regering stopt met wielersponsoring

Het grote voordeel is dat er nu al duidelijkheid is, waardoor de ploeg een klein jaar de tijd heeft om oplossingen te zoeken voor deze stopzetting van financiële steun door de Vlaamse regering.

“Want begrijp me niet verkeerd, het is allerminst onze ambitie om te stoppen”, is hij heel erg duidelijk. “Ik denk dat een team als het onze, in de opleidingsrol die we vervullen en de filosofie van ‘doorgeefluik’, ook in de toekomst echt nog wel zijn bestaansreden heeft.”

De bedoeling is om in 2026 en ook erna een bestand van 20 renners te hebben. Dat is het reglementaire minimum dat de UCI aan ploegen oplegt, zo voegt Sercu er nog aan toe.