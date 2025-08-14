Denkoefening Wout van Aert over WK is héél breed gedragen: dit wordt gezegd over één van de Belgische bondscoaches

Een denkoefening heeft uiteindelijk tot een opvallend besluit geleid: Wout van Aert past voor het WK. Ook voor heel wat andere renners en rensters ligt een WK-deelname niet voor de hand.

De Eurosport-commentatoren tijdens de tweede rit van de Ronde van Polen voor vrouwen maakten de vergelijking tussen de mannen en de vrouwen. Bij de dames is het immers niet zeker of Lotte Kopecky van start gaat. Er moet ingeschat worden of zij het lastige parcours aankan. Dat parcours moet ook bij Van Aert een thema zijn geweest.

Van Aert rijdt uiteindelijk het WK en EK niet omdat het voor hem al een heel druk jaar is geweest, maar zal zich toch ook de vraag gesteld hebben of hij op het WK-parcours wat te zoeken heeft. Volgens Ludwig Willems, de bondscoach van de Belgische vrouwenploeg, heeft het WK in Rwanda toch best wat weg van dat van een klassieker.

Belgische bondscoach heeft er verstand van

"Ludwig Willems heeft er natuurlijk ook verstand van", wil voormalig wielrenster Iris Slappendel gerust meegaan in zijn mening. "Ik vind het echt heel moeilijk om iets over het WK-parcours te zeggen. Ik zag dat het niet echt op hoogte is en dat ze gaan tot pakweg 1500 hoogtemeters. Het ene klassieke parcours is ook het andere ook niet", waarschuwt ze.

Slappendel denkt dat in het vrouwenpeloton sowieso dezelfde namen als kanshebbers naar voren komen. "Rensters die het goed doen in Amstel of Luik, zijn ook vaak de allerbeste klimmers. Een Vollering, een Le Court, een Van der Breggen of een Kopecky als ze in orde is: dat zijn toch de rensters waar we op gaan letten."

Overlap bij de Nederlandse vrouwen

Qua timing is het ook opmerkelijk dat het EK zo snel na het WK volgt. "Ik verwachtte dat Nederland met een heel andere selectie naar het EK zou gaan in vergelijking met het WK, maar ik begrijp nu toch dat er heel veel overlap is. Veel rensters zullen we zowel op het WK als het EK zien."