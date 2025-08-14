"Die paniek wil ik niet meemaken": Moeder van Stan Vanthourenhout spreekt klare taal over hartproblemen van haar zoon

Wendy De Vos, moeder van Stan Vanthourenhout en ex-partner van Sven Vanthourenhout, heeft voor het eerst publiek gereageerd op het nieuws dat haar zoon door hartproblemen noodgedwongen moet stoppen met wielrennen.

Stan Vanthourenhout, zoon van voormalig profrenner en bondscoach Sven Vanthourenhout, werd recent geconfronteerd met medische problemen die zijn wielercarrière abrupt tot stilstand brachten.

Na grondige consultaties met specialisten bleek dat verder koersen een te groot risico inhield. Moeder Wendy De Vos bevestigt dat de beslissing om te stoppen niet lichtzinnig werd genomen, maar weloverwogen en in overleg met Sven en de behandelende artsen.

“Als moeder wil je je kind zien groeien in wat hij graag doet,” aldus De Vos in HUMO. “Stan leefde voor de koers. Maar gezondheid gaat altijd voor. We hebben samen met Sven alles afgewogen, en uiteindelijk was er geen andere optie.”

Andere opties dan wielrennen

Vader Sven begrijpt hoe moeilijk dit is voor Stan. “Het is niet evident om je kind af te pakken wat het zo graag doet. Ieder geval is natuurlijk anders, maar je wilt vooral niet... De koers is zo al een onrustige bedoening. Stel dat het peloton voorbijrijdt en hij is er niet bij: die paniek wil ik niet meemaken.”

Hoewel Stan zijn wielerdroom moet opbergen, blijft Wendy De Vos hoopvol over zijn toekomst. “Stan is meer dan een renner. Hij heeft talenten en interesses die verder reiken dan het peloton. We zullen hem ondersteunen in het vinden van een nieuwe passie, een nieuwe richting.”