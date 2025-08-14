Eerder een concurrent voor Evenepoel dan Pogacar of Vingegaard: jong, opkomend talent verstuurt glashelder signaal

Remco Evenepoel wil graag de kloof met Pogacar en Vingegaard dichten in het rondewerk, maar moet zich misschien meer zorgen maken over ander jong geweld dat aan een opmars bezig is. Dat heeft de Tour van dit jaar aangetoond.

Terwijl Evenepoel moest opgeven, staken heel wat jonge namen de neus aan het venster. De als derde gefinishte Lipowitz is zo iemand, maar ook nummer 4 Oscar Onley. De Schotse renner is amper 22 en heeft ongetwijfeld nog een grote progressiemarge. Hij blikt terug op de voorbije Tour de France in de podcast Watts Occurring.

"Bij de start van de Tour was er geen focus op het algemeen klassement. Op de dag van de tijdrit stond ik in een degelijke positie. Er werd me gezegd om voluit te gaan, gewoon om te zien waar we zouden staan. In de dagen daarna ben ik op een vrij natuurlijke manier de top tien ingeslopen." Onley zette uiteindelijk zelfs de stap naar de top 5.

Onley kon bergritten ontspannen afwerken

"Ik had nog nooit lange beklimmingen gedaan, zeker niet tegen renners van het niveau van de Tour. Ik verwachtte dat ik op een dag zou kraken, maar ik wist dat ik nog altijd goed in vorm was. Ik maakte me er dus niet druk over." Het vrank en vrij koersen legde hem geen windeieren. "Het waren vooral de bergritten die me verrasten."

Onley was opgetogen over de waardeverhoudingen in de bergen. "Oké, Pogacar en Vingegaard staken er wat bovenuit, maar daarna kwamen ik, Lipowitz en Roglic. Op lange termijn wil ik minstens eens op het podium staan. Ik zal niet zeggen dat ik de Tour wil winnen, maar het blijft wel een doel, of op zijn minst een droom", klinkt het.

Concurrent van Evenepoel

Onley zal in principe de volgende jaren een concurrent van Evenepoel zijn. In elk geval gaat de renner van Picnic PostNL niet de Tour ontwijken om te ontkomen aan de druk. "Ik heb het een paar weken geleden al tegen iemand gezegd: als je de Tour gedaan hebt, wil je niet naar een andere grote ronde, want de Tour is zoveel groter. Ik ben heel gemotiveerd om terug naar de Tour te gaan en er weer voor te gaan."