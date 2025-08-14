Eerder een concurrent voor Evenepoel dan Pogacar of Vingegaard: jong, opkomend talent verstuurt glashelder signaal

Eerder een concurrent voor Evenepoel dan Pogacar of Vingegaard: jong, opkomend talent verstuurt glashelder signaal
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel wil graag de kloof met Pogacar en Vingegaard dichten in het rondewerk, maar moet zich misschien meer zorgen maken over ander jong geweld dat aan een opmars bezig is. Dat heeft de Tour van dit jaar aangetoond.

Terwijl Evenepoel moest opgeven, staken heel wat jonge namen de neus aan het venster. De als derde gefinishte Lipowitz is zo iemand, maar ook nummer 4 Oscar Onley. De Schotse renner is amper 22 en heeft ongetwijfeld nog een grote progressiemarge. Hij blikt terug op de voorbije Tour de France in de podcast Watts Occurring.

"Bij de start van de Tour was er geen focus op het algemeen klassement. Op de dag van de tijdrit stond ik in een degelijke positie. Er werd me gezegd om voluit te gaan, gewoon om te zien waar we zouden staan. In de dagen daarna ben ik op een vrij natuurlijke manier de top tien ingeslopen." Onley zette uiteindelijk zelfs de stap naar de top 5.

Onley kon bergritten ontspannen afwerken

"Ik had nog nooit lange beklimmingen gedaan, zeker niet tegen renners van het niveau van de Tour. Ik verwachtte dat ik op een dag zou kraken, maar ik wist dat ik nog altijd goed in vorm was. Ik maakte me er dus niet druk over." Het vrank en vrij koersen legde hem geen windeieren. "Het waren vooral de bergritten die me verrasten."

Onley was opgetogen over de waardeverhoudingen in de bergen. "Oké, Pogacar en Vingegaard staken er wat bovenuit, maar daarna kwamen ik, Lipowitz en Roglic. Op lange termijn wil ik minstens eens op het podium staan. Ik zal niet zeggen dat ik de Tour wil winnen, maar het blijft wel een doel, of op zijn minst een droom", klinkt het.

Concurrent van Evenepoel

Onley zal in principe de volgende jaren een concurrent van Evenepoel zijn. In elk geval gaat de renner van Picnic PostNL niet de Tour ontwijken om te ontkomen aan de druk. "Ik heb het een paar weken geleden al tegen iemand gezegd: als je de Tour gedaan hebt, wil je niet naar een andere grote ronde, want de Tour is zoveel groter. Ik ben heel gemotiveerd om terug naar de Tour te gaan en er weer voor te gaan." 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Is Remco Evenepoel zijn riant salaris wel waard? Ex-renner durft ervoor uit te komen en geeft ongezouten mening

Is Remco Evenepoel zijn riant salaris wel waard? Ex-renner durft ervoor uit te komen en geeft ongezouten mening

12:00
Logisch of niet? Ex-renner pleit Soudal Quick-Step vrij: "Er werd gedacht dat Evenepoel aantal keer de Tour zou winnen"

Logisch of niet? Ex-renner pleit Soudal Quick-Step vrij: "Er werd gedacht dat Evenepoel aantal keer de Tour zou winnen"

09:00
Red Bull-CEO geeft gelijk Lefevere over basis van vete toe en spreekt met bedreigde renner: "Evenepoel is een held"

Red Bull-CEO geeft gelijk Lefevere over basis van vete toe en spreekt met bedreigde renner: "Evenepoel is een held"

08:00
Belgische commentator verwart collega en betrokken renner presteert nog ook: Visma verklaart grote hoeveelheid realisme

Belgische commentator verwart collega en betrokken renner presteert nog ook: Visma verklaart grote hoeveelheid realisme

10:00
Niet enkel voor zijn zeges: Red Bull-BORA-hansgrohe haalde Evenepoel om nog andere reden binnen

Niet enkel voor zijn zeges: Red Bull-BORA-hansgrohe haalde Evenepoel om nog andere reden binnen

18:30
Denkoefening Wout van Aert over WK is héél breed gedragen: dit wordt gezegd over één van de Belgische bondscoaches

Denkoefening Wout van Aert over WK is héél breed gedragen: dit wordt gezegd over één van de Belgische bondscoaches

08:30
Mathieu van der Poel krijgt schoon gezelschap en dat wekt ongekend enthousiasme los: "Dat zie ik graag"

Mathieu van der Poel krijgt schoon gezelschap en dat wekt ongekend enthousiasme los: "Dat zie ik graag"

07:30
Maakt Van der Poel kans op WK mountainbike? Pidcock geeft zijn ongezouten mening

Maakt Van der Poel kans op WK mountainbike? Pidcock geeft zijn ongezouten mening

07:00
Kocht Evenepoel zelf zijn contract af bij Soudal Quick-Step? Denk onthult pittige details van transfer

Kocht Evenepoel zelf zijn contract af bij Soudal Quick-Step? Denk onthult pittige details van transfer

16:00
"Hoopte dat ze niet zou winnen": concurrente kritisch voor Ferrand-Prévot

"Hoopte dat ze niet zou winnen": concurrente kritisch voor Ferrand-Prévot

21:30
Tegen beter weten in? Pidcock onthult zijn doel voor de Vuelta

Tegen beter weten in? Pidcock onthult zijn doel voor de Vuelta

20:30
'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta'

'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta'

20:00
1
Kopecky hakte knoop over WK nog niet door: bondscoach verklaart zijn opvallende aanpak

Kopecky hakte knoop over WK nog niet door: bondscoach verklaart zijn opvallende aanpak

19:00
🎥 Philipsen komt tekort in Denemarken, piepjonge Belg grijpt net naast de ritzege

🎥 Philipsen komt tekort in Denemarken, piepjonge Belg grijpt net naast de ritzege

17:55
Sven Nys slaat toe op de transfermarkt en haalt toptalent binnen

Sven Nys slaat toe op de transfermarkt en haalt toptalent binnen

17:00
Wat gaat Vanthourenhout concreet doen bij nieuwe club? Link met Evenepoel zegt niet alles

Wat gaat Vanthourenhout concreet doen bij nieuwe club? Link met Evenepoel zegt niet alles

12:30
Na tweede plaats in de Tour: Demi Vollering moet alweer domper slikken

Na tweede plaats in de Tour: Demi Vollering moet alweer domper slikken

16:30
📷 Ludo Dierckxsens krijgt prachtig eerbetoon op het BK gravel in Westerlo

📷 Ludo Dierckxsens krijgt prachtig eerbetoon op het BK gravel in Westerlo

15:00
Steeds meer zoals in het voetbal? Visma | Lease a Bike haalt 18-jarig toptalent in huis

Steeds meer zoals in het voetbal? Visma | Lease a Bike haalt 18-jarig toptalent in huis

14:30
Kan hij eindelijk nog eens winnen? Arnaud De Lie werkt heel stevig programma af

Kan hij eindelijk nog eens winnen? Arnaud De Lie werkt heel stevig programma af

14:00
CEO van Soudal Quick-Step heel blij met aanwinst: "Indrukwekkende resultaten neergezet"

CEO van Soudal Quick-Step heel blij met aanwinst: "Indrukwekkende resultaten neergezet"

13:30
Twee 'exotische' locaties strijden om Tour de France: "We kunnen nog beter"

Twee 'exotische' locaties strijden om Tour de France: "We kunnen nog beter"

13:00
Nieuwe transfer Soudal Quick-Step: geweer wordt helemaal van schouder veranderd na vertrek Evenepoel

Nieuwe transfer Soudal Quick-Step: geweer wordt helemaal van schouder veranderd na vertrek Evenepoel

13/08
Is het te gevaarlijk geworden? Jongeling stopt al op 21e met koersen en legt uit

Is het te gevaarlijk geworden? Jongeling stopt al op 21e met koersen en legt uit

13/08
"Slaagt Red Bull daar wel eindelijk in?" Opvallende leegte op palmares van Evenepoel

"Slaagt Red Bull daar wel eindelijk in?" Opvallende leegte op palmares van Evenepoel

12/08
Wat gaat Lotte Kopecky doen in het najaar?

Wat gaat Lotte Kopecky doen in het najaar?

13/08
The sky is the limit: UAE mikt op ... 100!

The sky is the limit: UAE mikt op ... 100!

13/08
Ervaren Belg neemt ingrijpende beslissing

Ervaren Belg neemt ingrijpende beslissing

13/08
Tadej Pogacar heeft het niet altijd even makkelijk: "Een show opvoeren"

Tadej Pogacar heeft het niet altijd even makkelijk: "Een show opvoeren"

13/08
Ferrand-Prévot komt nog één keer terug op haar gewicht in de Tour en legt alle details op tafel

Ferrand-Prévot komt nog één keer terug op haar gewicht in de Tour en legt alle details op tafel

13/08
"Het probleem is Evenepoel": Axel Merckx ziet kwalijke evolutie in het wielrennen

"Het probleem is Evenepoel": Axel Merckx ziet kwalijke evolutie in het wielrennen

12/08
"Ze hebben die neiging": Belgische bondscoach verwacht opnieuw problemen bij Vollering en co

"Ze hebben die neiging": Belgische bondscoach verwacht opnieuw problemen bij Vollering en co

12/08
Hij verbaasde de dokters en zichzelf: Philipsen zorgde voor medisch wonder na zware val

Hij verbaasde de dokters en zichzelf: Philipsen zorgde voor medisch wonder na zware val

12/08
Vertrek Segaert is doorn in het oog: sportief manager zegt wat er anders moet bij Lotto

Vertrek Segaert is doorn in het oog: sportief manager zegt wat er anders moet bij Lotto

12/08
Belgische organisatoren mee schuldig aan moeilijkheden van ploegen? "Kijk naar Italië en Frankrijk"

Belgische organisatoren mee schuldig aan moeilijkheden van ploegen? "Kijk naar Italië en Frankrijk"

12/08
Nieuwe ploegmaat zet superster Pogacar met de voeten op de grond: "Niemand"

Nieuwe ploegmaat zet superster Pogacar met de voeten op de grond: "Niemand"

12/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Jasper Philipsen Jordi Meeus Lotte Kopecky Demi Vollering Axel Merckx Thomas Pidcock Sven Vanthourenhout Pauline Ferrand-Prévot Laurens Ten Dam Alberto Dainese Ludo Dierckxsens Eddy Merckx Sven Nys Victor Campenaerts Jonas Vingegaard Rasmussen Primoz Roglic Patrick Lefevere

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Hankie Hankie over Bjarne Riis viseert net als mevrouw Vingegaard ook Van Aert: "Onbeschoft, toon respect" Nelvafrel Nelvafrel over Pogacar na Col de la Loze zelfs nog steviger leider: De Cauwer komt met vlijmscherp verdict voor Visma en Red Bull Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved