Het Mathieu van der Poel of Wout van Aert-effect: deze grote namen hebben al allemaal afgezegd voor WK wielrennen

Zorgen de beslissingen van Mathieu van der Poel en Wout van Aert voor een aanzuigeffect? In elk geval hebben inmiddels al heel wat grote namen verstek gegeven voor het WK wegwielrennen. We zetten ze even op een rijtje.

Mads Pedersen

Van der Poel is niet de enige ex-wereldkampioen die niet naar Rwanda trekt. De niet-deelname van Mads Pedersen blijft misschien wat onder de radar maar is niet minder belangrijk. De Deen maakt er weinig speciaals van. Het WK ontbreekt simpelweg al een heel jaar in de officiële communicatie over zijn plannen. Een herhaling van Harrogate is immers toch weinig waarschijnlijk. Opvallend: het EK past wel in zijn planning.

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel was er in het begin van dit jaar al uit dat hij niet aan de start zou komen in Rwanda. Hij wou volop focussen op succes in het voorjaar en dan in het bijzonder de Ronde van Vlaanderen. In Vlaanderens Mooiste botste hij op Pogacar, maar een week later won VDP wel Parijs-Roubaix. In deel 2 van het seizoen zou Van der Poel opnieuw starten in de Tour maar het WK links laten liggen.

Tim Wellens

Tijdens de Tour de France verklapte Belgisch bondscoach Serge Pauwels dat Tim Wellens niet mee zou gaan naar het WK. Wellens had hem dat zelfs tijdens de winter al verteld. Wellens is bij UAE een belangrijke helper en goede vriend van Tadej Pogacar. Mogelijk wil Wellens niet in een ongemakkelijke situatie belanden waarbij hij moet jagen op de man die doorheen het jaar zijn grote kopman is.

Wout van Aert

Voor Wout van Aert lijkt het WK al sinds het begin van het jaar een ver-van-het-bed-show, maar officiële zekerheid over zijn niet-deelname kwam er pas na de Tour. Het is voor Van Aert al een pittig jaar geweest, met na zijn revalidatie het afwerken van twee grote ronden. Van Aert kon dus niet overtuigd worden tot een WK-deelname en paste meteen ook voor het EK.

Pauline Ferrand-Prévot

Bij de vrouwen is de twijfel om het WK te rijden er evenzeer. Na haar eindzege in de Tour de France Femmes heeft Ferrand-Prévot eerst nood aan enige rust. Daarom heeft ze besloten dat ze niet wil afreizen naar het verre Afrika. Geen trip naar Rwanda voor haar, wel een EK in eigen land. Bovendien rijdt ze ook nog het WK gravel in Nederland.

Hoogst onzeker: Lotte Kopecky en Thibau Nys

Bij Lotte Kopecky en Thibau Nys is het nog niet helemaal zeker of zij voor het WK passen, maar er is sprake van een stevige aarzeling. Kopecky zoekt naar de vorm en moet mentaal de batterijen kunnen opladen. Bij Nys is de kans nog groter dat hij niet aan de start komt. Het WK in Rwanda past niet in zijn opbouw richting veldritseizoen.