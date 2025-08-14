"Ik geloof daar niks van, men vindt van alles uit": wereldberoemde steward Rik krijgt heel bijzondere vragen

Rik Bossuyt uit Oudenaarde is wereldbekend geworden. Dat gebeurde nadat hij op een step wielrenners vergezelde na de koers.

Rik Bossuyt werkt geregeld als steward voor Flanders Classics. Het is ook zo dat hij wereldbekend werd, toen hij op zijn step renners begeleidde na wedstrijden van de organisatie.

En zo wordt steward Rik overal gevraagd om het beste van zichzelf te geven. Vandaag is hij begonnen in de Ronde van Tsjechië, nadat hij door een lokale influencer in the picture werd gezet.

Sinds hij zo bekend werd, wordt Rik voor alles en nog wat gevraagd. Vaak proberen ze hem op speciale vervoermiddelen te zetten om promotie te voeren.

“Ik word nu ook gecontacteerd door bedrijven van speciale vervoermiddelen”, vertelt Bossuyt aan Het Nieuwsblad over wat hij allemaal meemaakt.

“Laatst kreeg ik telefoon van iemand die zei dat hij mijn nummer had gekregen van de CEO van Flanders Classics Wouter Vandenhaute. Ik geloof daar niks van, maar men vindt van alles uit om mij te vragen dat ik met hun voertuig zou rijden na een aankomst”, vult hij aan.

Rik werkt zelf nog directeur van de Katholieke Basisscholen Kortrijk. “Normaal begin ik maandag te werken, maar dit jaar zal het pas op dinsdag zijn”, besluit hij.