Is Remco Evenepoel zijn riant salaris wel waard? Ex-renner durft ervoor uit te komen en geeft ongezouten mening

Remco Evenepoel wil zich vooral op sportief vlak verbeteren maar zal ook een riant salaris verdienen bij Red Bull. Dat zou zelfs in de buurt komen van het loon van Tadej Pogacar. Is Evenepoel dat wel waard?

Die vraag stelt voormalig wielrenner Daniel Lloyd zich in de GCN News Show op het YouTube-kanaal van GCN. Evenepoel zou vanaf volgend jaar naar schatting tussen de 6 en 7 miljoen euro verdienen bij Red Bull-BORA-hansgrohe op jaarbasis. Met bonussen kan nog oplopen tot 8 miljoen euro en dat is dan weer wat Pogacar verdient bij UAE.

Lloyd stelt dat het op voorhand niet zeker is of zo'n gigantisch loon gewettigd is. "Niemand weet dat. Een atleet wordt betaald op basis van prestaties die hij geleverd heeft en zou kunnen leveren. We weten dat Remco Evenepoel één van de beste wielrenners ter wereld. De sleutel is dat hij nog altijd maar 25 is. Hij heeft het potentieel om nog beter te worden en ooit de Tour te winnen. Daar rekent Red Bull op."

Lloyd vindt salaris Evenepoel verantwoord

Het is wel de moeite om eens na te gaan hoe Evenepoel zich verhoudt ten opzichte van de andere toppers. "Pogacar is logischerwijs de grootverdiener. Vingegaard verdient naar verluidt ongeveer 4,5 miljoen euro per jaar. Wordt hij te weinig betaald of wordt Evenepoel te veel betaald? Mijn persoonlijke opinie is dat het salaris voor Evenepoel verantwoord is."

Lloyd heeft een aantal argumenten om zijn theorie te staven. "Sinds zijn doorbraak als junior is het duidelijk dat hij één van de meest talentvolle renners uit de geschiedenis van de sport is. Sommigen denken dat hij in het klimwerk nooit het niveau van Pogacar of Vingegaard zal bereiken. Er is data die dit ondersteunt, maar je mag niet vergeten dat hij al tegenvallers gekend heeft in zijn carrière."

Evenepoel heeft ideale voorbereiding nodig

Letterlijk dan, want dit is een verwijzing naar de valpartijen in de Ronde van Lombardije, de Ronde van het Baskenland en op training. "Hij heeft nog niet echt een lange periode met een ideale voorbereiding gehad in aanloop naar een groot doel. Als dat ooit wel eens gebeurt, is hij volgens mij tot alles in staat. Niets zou mij verrassen."