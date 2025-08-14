Logisch of niet? Ex-renner pleit Soudal Quick-Step vrij: "Er werd gedacht dat Evenepoel aantal keer de Tour zou winnen"

Bij Soudal Quick-Step bereiden ze zich voor op het vertrek van Remco Evenepoel. Een ex-renner heeft zich over zijn situatie uitgesproken.

Lars van den Berg heeft op Eurosport mee het commentaar verzorgd tijdens de tweede rit van de Ronde van Denemarken. De Nederlander dacht na over de logica achter de transfer van Evenepoel. "Er zijn niet heel veel ploegen die hem kunnen betalen. Als je Pogacar wil verslaan, kun je niet naar UAE. Evenepoel kan ook niet naar Visma. Dan blijven enkel Red Bull en INEOS als opties over."

Voor Remco zelf houdt het dus wel steek. "Ik vind het redelijk logisch van hem om naar Red Bull te gaan. Ik vind het minder logisch vanuit Red Bull, dat Roglic en vooral Lipowitz in huis heeft. Gezien zijn leeftijd zou ik op Lipowitz durven inzetten. Nu investeren ze fors om Evenepoel erbij te pakken en wordt het moeilijker om de plekjes in de ploeg te verdelen."

Kijkt Soudal Quick-Step er nu anders naar?

Soudal Quick-Step heeft wel een hele ploeg rond Remco gebouwd en nu is het einddoel niet gehaald. "Anders was ie nog eerder weggeweest. Er werd meteen gedacht dat hij een aantal edities van de Tour zou winnen. Het is logisch dat je een ploeg om zo'n Belgisch talent heen wil bouwen. Nu ziet Soudal Quick-Step misschien dat de Tour winnen een moeilijk verhaal gaat worden voor Remco."

Van den Berg vindt dat Soudal Quick-Step zich echt wel ingezet heeft om Evenepoel te ondersteunen. "De ploeg heeft Landa en Vervaeke erbij gehaald, Van Wilder is overgekomen van bij DSM destijds. Ze hebben getoond dat ze er echt wel iets van wilden maken, maar ze hebben niet niet de mogelijkheden die Visma en UAE hebben."

Pogacar momenteel niet te verslaan

Soudal Quick-Step heeft er dus alles aan gedaan en kan zich weinig verwijten. De realiteit is volgens Van den Berg voor iedereen dat een fitte Tadej Pogacar zonder pech momenteel niet te verslaan is in de Tour de France.