Maakt Van der Poel kans op WK mountainbike? Pidcock geeft zijn ongezouten mening

Mathieu van der Poel heeft een doel gemaakt van het WK mountainbiken. Tom Pidcock gelooft in de kansen van de Nederlander.

Tom Pidcock moet Mathieu van der Poel alleszins niet vrezen op het WK mountainbiken in het Zwitserse Valais. De olympische kampioen staat volgende week zaterdag aan de start van de Vuelta (23 augustus tot 14 september).

Tijdens het laatste weekend van de Vuelta wordt het WK mountainbike gereden, dus kan Pidcock er niet aan de start staan. Meer kansen dus voor Mathieu van der Poel, die graag voor het eerst wereldkampioen wil worden.

Kan Van der Poel wereldkampioen mountainbike worden?

De laatste uitstap van Van der Poel naar het mountainbiken was echter zonder veel succes. In de wereldbeker in het Tsjechische Nove Mesto liep hij eind mei een breukje op aan zijn pols na een valpartij.

"Mathieu heeft misschien niet zijn beste periode op de mountainbike, maar als hij ergens zijn zinnen op zet, weet je dat hij uiteindelijk gaat slagen", zegt Pidcock bij De Telegraaf. Hij gelooft in de kansen van Van der Poel.

Van der Poel won in het verleden al wereldbekers en in 2019 werd hij ook Europees kampioen mountainbiken. "Normaal gesproken behoort hij tot de wereldtop en dat maakt dat ik graag tegen hem rijd."