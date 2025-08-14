Mathieu van der Poel krijgt schoon gezelschap en dat wekt ongekend enthousiasme los: "Dat zie ik graag"

Misschien was Mathieu van der Poel de trigger die nodig was om nog meer schoon volk aan te trekken. In elk geval zijn ze in de wolken bij de organisatie van het criterium van Etten-Leur.

In de periode na de Tour de France is het wielercriterium van Etten-Leur een traditionele afspraak in Nederland. Dit jaar draagt het evenement de officiële naam Las Montage Holland Profronde van Etten-Leur. What's in a name. De organisatie kirt van de pret omdat het in staat is geweest om een wel bijzonder sterk deelnemersveld vast te leggen.

Alle organisatoren kunnen er over meepraten dat dit anno 2025 voor een criterium lang geen evidentie is. Onlangs konden ze in Etten-Leur al aankondigen dat Mathieu van der Poel dit jaar van de partij zal zijn. Hij is ongetwijfeld de belangrijkste publiekstrekker voor een Nederlands criterium, maar ook Primoz Roglič zal present tekenen.

Palmares van Roglic is gekend

Dat hebben ze inmiddels ook kunnen bekendmaken in Etten-Leur en zo maken ze de sponsoren alvast dolgelukkig. Roglič staat vooral bekend als winnaar van de Giro en de Vuelta. "Voeg daar nog aan toe: LBL, Dauphiné, Tireno Adriatico, Parijs-Nice, Baskenland, Romandië… zo kunnen we nog wel even doorgaan", weet Karel Vrolijk.

Bouwbedrijf Vrolijk is één van de belangrijke partners van het criterium van Etten-Leur. Uiteindelijk verschijnen vele grote namen aan de start van wat ze Moeiers Mooiste noemen. "Dat zie ik graag", aldus Ton namens Van der Veeken de Fietsspecialist. "Wow, Roglič, alweer zo’n wielerpareltje in Moeiers Mooiste, da’s toch van het hoogste niveau", reageert Hans Roovers van Avenue 44.

Zorgt Van der Poel voor mooie opkomst?

Met name door de aanwezigheid van Van der Poel en Roglič rekenen ze in Etten-Leur op een talrijke opkomst van het publiek. Het criterium zal plaatsvinden binnen enkele dagen, namelijk op zondag 17 augustus. Het is nu al uitkijken.