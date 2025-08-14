Paniek bij renners van Arkéa-B&B Hotels? Belgisch renner spreekt klare taal

Eind juni was duidelijk dat Arkéa-B&B Hotels zijn beide hoofdsponsors verliest voor 2026. Dat zorgt voor heel veel ongerustheid bij de renners.

De renners van Arkéa-B&B Hotels leven sinds eind juni in een grote onzekerheid. Doordat beide hoofdsponsors eind dit jaar een punt zetten achter hun samenwerking zijn de renners koortsachtig op zoek naar een nieuwe werkgever.

Onder hen ook onze landgenoot Amaury Capiot (32). Ondanks alle problemen moeten zij op dit moment proberen sportief te presteren, om zichzelf zo in de kijker te rijden bij een mogelijke nieuwe werkgever.

“Je probeert het beste van jezelf te geven. Jezelf in de kijker te rijden. Voor deze ploeg of voor een andere ploeg. Uiteindelijk ben je een prof die nog altijd onder contract staat én betaald wordt door Arkéa-B&B Hotels”, vertelt Capiot aan Het Nieuwsblad.

Amaury Capiot panikeert niet

Zijn management is druk bezig, maar nieuws over de toekomst heeft hij nog niet. Van paniek is er echter nog geen sprake, want dergelijke zaken gebeuren niet voor een eerste keer in het wielerpeloton.

“Het hoort bij het wielrennen. Kijk naar Team Flanders-Baloise. Lang één van de meest stabiele ploegen in het peloton, maar daar gaan ze nu misschien ook moeilijke momenten tegemoet (de Vlaamse regering stopt de sponsoring na 2026, red.)”, besluit Capiot.