Ralph Denk krijgt de lastigste vraag na transfer van Remco Evenepoel voorgelegd

De transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe is een feit. Dat zorgt voor heel wat publiciteit, al is er ook een heel lastige vraag die nog een antwoord moet krijgen.

Red Bull-BORA-hansgrohe pakt in het groot en het breed uit met de komst van Remco Evenepoel. Dat levert de Duitse wielerploeg ontzettend veel publiciteit op, precies waar het ook om draait voor sponsor Red Bull.

CEO Ralph Denk maakte op de Duitse radio Deutschlandfunk in het programma Sport am Samstag bekend dat dit belangrijk is, maar dat er ook sportieve resultaten van onze landgenoot verwacht worden. Al gaat dat niet enkel om de Tour de France winnen.

“Monumenten, klassiekers, misschien zelfs een wereldtitel – dat zijn allemaal doelen. En de aankondiging van Remco had een enorme media-impact”, klinkt het.

Evenepoel moet concurrentie met Lipowitz en Roglic aangaan

Maar bij de transfer van Evenepoel is er ook één lastige vraag die een antwoord moet krijgen. Wat doe je met Lipowitz en Roglic in het team? Die twee mikken op dezelfde doelen in de grote rondes zoals Evenepoel.

“Dat weten we nu nog niet, het is te vroeg”, zegt Denk heel erg duidelijk. “In het wielrennen moet je eerst de parcoursen van de Giro, Tour en Vuelta kennen voor je beslissingen neemt. In het voetbal is een veld altijd hetzelfde – in het wielrennen ziet elk parcours er elk jaar anders uit.”

Van één ding is Denk alvast heel erg zeker. “Wat ik wel kan zeggen: Roglic, Lipowitz en Evenepoel staan volgend jaar allemaal onder contract”, besluit de Duitser.