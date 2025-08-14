Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, groot voorstander van een bepaald supplement

Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, heeft laten weten dat ze groot voorstander is van het innemen van BioSil. Dat doet ze zelf immers ook.

Voor Mathieu van der Poel is het voor zijn carrière als profwielrenner van het grootste belang dat hij zich zo gezond en sterk mogelijk voelt. Dat gaat ongetwijfeld gepaard met bepaalde supplementen. Ook zijn vriendin Roxanne Bertels wil gezond en fit door het leven gaan en heeft in een video op Instagram een manier laten zien om dat te doen.

Op de tonen van het nummer Daisies van Justin Bieber is in een filmpje te zien hoe zij zelf BioSil inneemt. BoSil is een supplement dat van binnenuit werkt aan de heropbouw van collageen, keratine en elastine. Vooral de ondersteuning bij het natuurlijk aanmaken van collageen is bekend. Dit zou bevorderlijk zijn voor de huid, het haar en de nagels.

Roxanne Bertels wil stralen

"Met gewoonten bouw je resultaten op, met BioSil straal je", is de leuze die Bertels deelt op haar sociale media. Ze is overtuigd van haar gelijk. "Ps: wist je dat je met BioSil collageen aanmaakt en het ook goed is voor botdichtheid? Het vermindert ongemak en verbetert mobiliteit. Dit is bewezen in verschillende klinische onderzoeken."

Bertels meent dus dat het wetenschappelijk bewezen is dat je met BioSil topfit kan blijven. Dat kan je dus door je uiterlijk te laten zien met een stralende huid. Daarnaast zou het helpen om de gewrichten gezond te houden en zouden dus ook de haargroei en het willen hebben van sterke nagels er wel bij varen. Het merk heeft alvast een goede promotor.

Naast Mathieu denkt ook Roxanne aan gezondheid

Het is uiteraard logisch dat de carrière van Mathieu er mee voor zorgt dat de focus nadrukkelijk ligt op gezond blijven ten huize Van der Poel. Niet enkel Mathieu zelf, maar dus ook zijn vriendin Roxanne Bertels gaat hier volop in mee.