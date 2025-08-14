Teammanager van Wagner Bazin WB verklapt hoeveel miljoenen de ploeg nog nodig heeft

Bij Wagner Bazin WB oogt de toekomst niet bepaald rooskleurig. Het gat dat financieel moet opgevuld worden is niet van de poes.

In maart van dit jaar besloot de Fédération Cycliste Wallonie-Bruxelles de steun aan de wielerploeg te beëindigen. Daardoor verdwijnt de WB uit de ploegnaam.

Maar ook de Franse charcuterieproducent Philippe Wagner zou de sponsoring willen stopzetten. De reden daarvoor is omdat er totaal geen resultaten geboekt worden.

“In de loop van de komende twee weken wordt een meeting ingepland om de situatie uit te klaren”, zegt teammanager Christophe Brandt aan Het Laatste Nieuws.

Hij kan niet anders dan toegeven dat de toekomst er niet rooskleurig uitziet. Bovendien weegt dat ook op de sfeer binnen de ploeg. Het verlies van Bingoal, na de nieuwe wet over het verbod op gokreclame, was ingecalculeerd. Het afhaken van WB, ondanks beloften op langere termijn, absoluut niet.”

Financiële impasse bij Wagner Bazin WB

Over het feit dat Philippe Wagner ook als sponsor kan verdwijnen wil Brandt niet veel vertellen. “Alleen dit: de gesprekken lopen nog. En vooral: tegenvallende resultaten of niet, het contract loopt nog tot eind 2026.”

Het financiële gat dat moet opgevuld worden is gigantisch, zelfs als Wagner en Bazin aan boord blijven. “Met de huidige 3 à 3,5 miljoen euro komen we sportief niet vooruit. Op ProTeams-niveau heb je minstens 5 miljoen euro nodig.”