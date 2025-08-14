Vertrekken de twee grote kopmannen door fusie van Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty?

De fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty krijgt stilaan vorm. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws blijven kopmannen Arnaud De Lie en Biniam Girmay aan boord van het nieuwe team.

In het kader van de geplande fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty is er stilaan duidelijkheid over de toekomst van twee van de meest belangrijke renners binnen beide wielerploegen.

Arnaud De Lie, onder contract tot eind 2026, en Biniam Girmay, vastgelegd tot eind 2028, hebben volgens betrouwbare bronnen hun intentie uitgesproken om deel uit te maken van het nieuwe fusieteam, zo meldt de krant.

De Lie en Girmay blijven aan boord bij fusie

De komende weken staan in het teken van individuele gesprekken met de 38 renners die momenteel onder contract staan bij de betrokken ploegen. Elk van hen zal duidelijkheid krijgen over hun plaats binnen de kern van dertig renners die het nieuwe team zal vormen.

Binnen de organisatie groeit het besef dat er snel een leidende figuur moet worden aangesteld om het onderhandelingsproces te stroomlijnen. De interne onzekerheid en nervositeit die de fusie tot dusver vergezelden, kunnen enkel worden weggenomen door concrete stappen richting contractuele duidelijkheid.

Opvallend is dat Girmay, ondanks interesse van het Kazachse XdS-Astana, resoluut heeft gekozen voor het nieuwe project. Zijn beslissing onderstreept het vertrouwen in de toekomstvisie van de fusieploeg.