🎥 Cian Uijtdebroeks moet onderspit delven in Tsjechië: twee op twee voor Soudal Quick-Step

Junior Lecerf heeft de tweede etappe van de Ronde van Tsjechië gewonnen na een beklijvende slotklim waarin hij Cian Uijtdebroeks klopte in de sprint. De pocketklimmer van Soudal Quick-Step is meteen ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De tweede rit, met start in Pardubice en aankomst op de gevreesde Dlouhé Stráne, bood een uitdagend parcours met twee beklimmingen, waaronder een slotklim van 13,2 kilometer aan gemiddeld 5,4 procent.

Het peloton werd op de laatste helling uitgedund door een aanval van Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike), die het tempo dicteerde en een elitegroep vormde met onder meer Junior Lecerf, Santiago Umba en Alessandro Fancellu.

Uijtdebroeks nam het leeuwendeel van het kopwerk voor zijn rekening, maar kon zijn medevluchters niet lossen. Lecerf bleef kalm in het wiel en wachtte zijn moment af. In de laatste meters toonde hij zijn explosiviteit en sprintte overtuigend naar de overwinning.

“Ik heb hier hard voor gewerkt en om dan beloond te worden is perfect,” verklaarde Lecerf na afloop aan Het Nieuwsblad. “Het team heeft opnieuw fantastisch werk geleverd. We hadden de tactiek om te volgen en te vertrouwen op mijn sprint. Dat is gelukt.”

Lecerf wil drie op drie in Tsjechië

Uijtdebroeks, derde op drie seconden, reageerde gelaten. “Ik dacht niet aan tactiek, ik wilde gewoon koers maken. Als niemand wil overnemen, dan doe ik het zelf.” Zijn aanval bracht de koers tot leven, maar kostte hem uiteindelijk de dagzege.

Met twee zeges in evenveel ritten – na Luke Lamperti in de openingsetappe – lijkt Soudal Quick-Step vastberaden om de Ronde van Tsjechië te domineren. “We hebben nu twee op twee. Laten we proberen elke etappe te winnen,” klonk het ambitieus bij Lecerf.

Dankzij de bonificaties leidt Lecerf het klassement met zes seconden voorsprong op Fancellu en negen op Uijtdebroeks. De slotrit op zondag, met 2.716 hoogtemeters en aankomst bergop, belooft voor een nieuwe schifting te zorgen. Voor Uijtdebroeks wordt het een kans om zijn inspanningen alsnog te verzilveren en de eindzege binnen te halen.