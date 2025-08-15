🎥 Cian Uijtdebroeks moet onderspit delven in Tsjechië: twee op twee voor Soudal Quick-Step

🎥 Cian Uijtdebroeks moet onderspit delven in Tsjechië: twee op twee voor Soudal Quick-Step

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Junior Lecerf heeft de tweede etappe van de Ronde van Tsjechië gewonnen na een beklijvende slotklim waarin hij Cian Uijtdebroeks klopte in de sprint. De pocketklimmer van Soudal Quick-Step is meteen ook de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De tweede rit, met start in Pardubice en aankomst op de gevreesde Dlouhé Stráne, bood een uitdagend parcours met twee beklimmingen, waaronder een slotklim van 13,2 kilometer aan gemiddeld 5,4 procent.

Het peloton werd op de laatste helling uitgedund door een aanval van Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike), die het tempo dicteerde en een elitegroep vormde met onder meer Junior Lecerf, Santiago Umba en Alessandro Fancellu.

Uijtdebroeks nam het leeuwendeel van het kopwerk voor zijn rekening, maar kon zijn medevluchters niet lossen. Lecerf bleef kalm in het wiel en wachtte zijn moment af. In de laatste meters toonde hij zijn explosiviteit en sprintte overtuigend naar de overwinning.

“Ik heb hier hard voor gewerkt en om dan beloond te worden is perfect,” verklaarde Lecerf na afloop aan Het Nieuwsblad. “Het team heeft opnieuw fantastisch werk geleverd. We hadden de tactiek om te volgen en te vertrouwen op mijn sprint. Dat is gelukt.”

Lecerf wil drie op drie in Tsjechië

Uijtdebroeks, derde op drie seconden, reageerde gelaten. “Ik dacht niet aan tactiek, ik wilde gewoon koers maken. Als niemand wil overnemen, dan doe ik het zelf.” Zijn aanval bracht de koers tot leven, maar kostte hem uiteindelijk de dagzege.

Met twee zeges in evenveel ritten – na Luke Lamperti in de openingsetappe – lijkt Soudal Quick-Step vastberaden om de Ronde van Tsjechië te domineren. “We hebben nu twee op twee. Laten we proberen elke etappe te winnen,” klonk het ambitieus bij Lecerf.

Dankzij de bonificaties leidt Lecerf het klassement met zes seconden voorsprong op Fancellu en negen op Uijtdebroeks. De slotrit op zondag, met 2.716 hoogtemeters en aankomst bergop, belooft voor een nieuwe schifting te zorgen. Voor Uijtdebroeks wordt het een kans om zijn inspanningen alsnog te verzilveren en de eindzege binnen te halen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Cian Uijtdebroeks

Meer nieuws

Denemarken heeft geen medelijden met Jonas Vingegaard: "Dan is het een teleurstelling"

Denemarken heeft geen medelijden met Jonas Vingegaard: "Dan is het een teleurstelling"

20:30
Terug van veel te lang weggeweest: Hier maakt Christophe Laporte zijn comeback

Terug van veel te lang weggeweest: Hier maakt Christophe Laporte zijn comeback

20:00
Lipowitz komt met mooie woorden voor zijn ploegmaten bij nieuwe werkgever van Evenepoel

Lipowitz komt met mooie woorden voor zijn ploegmaten bij nieuwe werkgever van Evenepoel

19:00
Na Van der Poel en Merlier: criterium Etten-Leur verwelkomt nog een grote internationale naam

Na Van der Poel en Merlier: criterium Etten-Leur verwelkomt nog een grote internationale naam

18:30
Johan Bruyneel plaatst belangrijke opmerking bij transfer van Remco Evenepoel

Johan Bruyneel plaatst belangrijke opmerking bij transfer van Remco Evenepoel

17:00
Uitgesloten ploegen in Ronde van Romandië komen met duidelijk statement naar buiten

Uitgesloten ploegen in Ronde van Romandië komen met duidelijk statement naar buiten

16:30
OFFICIEEL Soudal Quick-Step versterkt zich met twee Belgische renners

OFFICIEEL Soudal Quick-Step versterkt zich met twee Belgische renners

16:00
Verrassing bij Team Visma: Wout van Aert vroeger dan verwacht weer in actie: "Zag het direct zitten"

Verrassing bij Team Visma: Wout van Aert vroeger dan verwacht weer in actie: "Zag het direct zitten"

15:00
Wat gebeurt daar? Vijf ploegen meteen gediskwalificeerd en uit Ronde van Romandië gezet

Wat gebeurt daar? Vijf ploegen meteen gediskwalificeerd en uit Ronde van Romandië gezet

14:00
OFFICIEEL Dries De Bondt heeft nieuwe ploeg voor komende twee seizoenen

OFFICIEEL Dries De Bondt heeft nieuwe ploeg voor komende twee seizoenen

13:30
Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel

Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel

13:00
Belgisch renner pakt de zege vlak voor de kerk waar zijn vader begraven werd en doet emotioneel verhaal

Belgisch renner pakt de zege vlak voor de kerk waar zijn vader begraven werd en doet emotioneel verhaal

12:30
Picnic PostNL komt met uitleg na opgave van Fabio Jakobsen in Ronde van Denemarken

Picnic PostNL komt met uitleg na opgave van Fabio Jakobsen in Ronde van Denemarken

12:00
Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot

Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot

11:00
1
1.500 renners aan de start van BK gravel: rijden die niet in de weg van de titelkandidaten?

1.500 renners aan de start van BK gravel: rijden die niet in de weg van de titelkandidaten?

10:00
Pogacar of Vingegaard? Keuze is snel gemaakt in kamp Vanthourenhout

Pogacar of Vingegaard? Keuze is snel gemaakt in kamp Vanthourenhout

09:00
Tom Pidcock verklapt of hij veel contact heeft met Mathieu van der Poel

Tom Pidcock verklapt of hij veel contact heeft met Mathieu van der Poel

08:30
Wat is de deadline voor fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty?

Wat is de deadline voor fusie tussen Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty?

08:00
Soudal Quick-Step wil hoofdrol spelen in klassieker: Wilfried Peeters blikt vooruit

Soudal Quick-Step wil hoofdrol spelen in klassieker: Wilfried Peeters blikt vooruit

07:30
Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn belangrijke inspiratiebron voor Tom Pidcock

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn belangrijke inspiratiebron voor Tom Pidcock

07:00
"Die paniek wil ik niet meemaken": Moeder van Stan Vanthourenhout spreekt klare taal over hartproblemen van haar zoon

"Die paniek wil ik niet meemaken": Moeder van Stan Vanthourenhout spreekt klare taal over hartproblemen van haar zoon

21:30
"Ik geloof daar niks van, men vindt van alles uit": wereldberoemde steward Rik krijgt heel bijzondere vragen

"Ik geloof daar niks van, men vindt van alles uit": wereldberoemde steward Rik krijgt heel bijzondere vragen

14/08
Teammanager van Wagner Bazin WB verklapt hoeveel miljoenen de ploeg nog nodig heeft

Teammanager van Wagner Bazin WB verklapt hoeveel miljoenen de ploeg nog nodig heeft

14/08
Paniek bij renners van Arkéa-B&B Hotels? Belgisch renner spreekt klare taal

Paniek bij renners van Arkéa-B&B Hotels? Belgisch renner spreekt klare taal

14/08
"Back to basics": Lotte Kopecky laat wel heel erg goed nieuws zien

"Back to basics": Lotte Kopecky laat wel heel erg goed nieuws zien

14/08
"Dat is allerminst onze ambitie": Flanders-Baloise spreekt klare taal na stopzetting sponsoring Vlaamse regering

"Dat is allerminst onze ambitie": Flanders-Baloise spreekt klare taal na stopzetting sponsoring Vlaamse regering

14/08
Vertrekken de twee grote kopmannen door fusie van Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty?

Vertrekken de twee grote kopmannen door fusie van Lotto Cycling Team en Intermarché-Wanty?

14/08
Mathieu van der Poel rijdt eerste koers sinds opgave in de Tour: "Heel goede herinneringen"

Mathieu van der Poel rijdt eerste koers sinds opgave in de Tour: "Heel goede herinneringen"

14/08
Geen goed nieuws voor de fans van Wout van Aert

Geen goed nieuws voor de fans van Wout van Aert

14/08
Tadej Pogacar krijgt bijval van vijfvoudig Tourwinnaar: "Fases waar we door moeten"

Tadej Pogacar krijgt bijval van vijfvoudig Tourwinnaar: "Fases waar we door moeten"

14/08
Ralph Denk krijgt de lastigste vraag na transfer van Remco Evenepoel voorgelegd

Ralph Denk krijgt de lastigste vraag na transfer van Remco Evenepoel voorgelegd

14/08
Het Mathieu van der Poel of Wout van Aert-effect: deze grote namen hebben al allemaal afgezegd voor WK wielrennen Analyse

Het Mathieu van der Poel of Wout van Aert-effect: deze grote namen hebben al allemaal afgezegd voor WK wielrennen

14/08
Oud-renner legt uit waarom Soudal Quick-Step helemaal in de wolken zou zijn met transfer Remco Evenepoel

Oud-renner legt uit waarom Soudal Quick-Step helemaal in de wolken zou zijn met transfer Remco Evenepoel

14/08
Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, groot voorstander van een bepaald supplement Naast de fiets

Roxanne Bertels, de vriendin van Mathieu van der Poel, groot voorstander van een bepaald supplement

14/08
Is Remco Evenepoel zijn riant salaris wel waard? Ex-renner durft ervoor uit te komen en geeft ongezouten mening

Is Remco Evenepoel zijn riant salaris wel waard? Ex-renner durft ervoor uit te komen en geeft ongezouten mening

14/08
Eerder een concurrent voor Evenepoel dan Pogacar of Vingegaard: jong, opkomend talent verstuurt glashelder signaal

Eerder een concurrent voor Evenepoel dan Pogacar of Vingegaard: jong, opkomend talent verstuurt glashelder signaal

14/08

Meer nieuws

Populairste artikels

Mathieu Van Der Poel Remco Evenepoel Wout Van Aert Thomas Pidcock Tadej Pogacar Jonas Vingegaard Rasmussen Daniel Lloyd Lotte Kopecky Pauline Ferrand-Prévot Primoz Roglic Sven Vanthourenhout Patrick Lefevere Daan Soete Ludwig Willems Gianni Vermeersch Lars Van Den Berg Demi Vollering Maarten Wynants Fabio Jakobsen Axel Zingle

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 📷 Einde van een tijdperk: Tim Declercq kondigt afscheid aan Hankie Hankie over Een heel opvallende keuze: "De beste Belgische wielrenner uit de Tour de France? Wout van Aert" Hankie Hankie over Ondanks fenomenale ritzege in Parijs: Bakelants trekt harde conclusie over de Tour van Van Aert Hankie Hankie over Ondanks de zege op Champs-Elysées: Van Aert is belangrijke plek bij Visma Lease a Bike kwijt Hankie Hankie over Bjarne Riis viseert net als mevrouw Vingegaard ook Van Aert: "Onbeschoft, toon respect" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved