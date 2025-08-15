Belgisch renner pakt de zege vlak voor de kerk waar zijn vader begraven werd en doet emotioneel verhaal

Wielrenner Timothy Dupont heeft dinsdag zijn eerste overwinning van het seizoen behaald in Heusden. De zege kreeg een bijzonder persoonlijke betekenis, gezien de locatie van de aankomst.

De profkermiskoers in Heusden werd voor de derde keer in Duponts carrière zijn terrein. De renner van Tarteletto-Isorex sprintte naar winst aan de ingang van de kerk waar drie jaar geleden afscheid werd genomen van zijn vader.

“Iedere keer als ik hier kom, denk ik daaraan,” verklaarde Dupont zichtbaar geëmotioneerd aan de Krant van West-Vlaanderen. De overwinning was niet alleen sportief belangrijk, maar ook een moment voor hem persoonlijk.

Dupont, geboren in Gent en als baby woonachtig in Heusden, beschouwt deze koers als een thuismatch. Zijn familie woont nog steeds in de regio, wat de band met de wedstrijd versterkt. Eerder won hij hier in 2012 en 2016.

Persoonlijke tegenslagen

De afgelopen jaren waren zwaar voor Dupont. In april 2022 verloor hij zijn vader, die na zakelijke tegenslagen uit het leven stapte. Kort daarna volgde het verlies van beide schoonouders. “Een hele lastige fase,” aldus Dupont. Ook professioneel kende hij onzekerheid: zijn contract bij Bingoal-Pauwels Sauces WB werd eind 2022 niet verlengd.

Sindsdien rijdt hij voor Tarteletto-Isorex, waar hij zich opnieuw wist te herpakken. De overwinning in Heusden bevestigt zijn blijvende competitiviteit. “Zo lang ik voel dat ik koersen kan winnen, wil ik doorgaan,” klonk het vastberaden bij de 37-jarige Dupont.