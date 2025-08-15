Johan Bruyneel plaatst belangrijke opmerking bij transfer van Remco Evenepoel

Voormalig ploegleider Johan Bruyneel heeft in de podcast The Move scherpe uitspraken gedaan over de transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-Bora-hansgrohe. Volgens Bruyneel is de overstap noodzakelijk voor zijn ontwikkeling, maar geen garantie op Tourwinst.

“Voor Remco is dit de juiste stap,” stelt Bruyneel resoluut. Hij wijst op het verschil in structuur tussen Soudal Quick-Step en Red Bull-Bora-hansgrohe. “Bij Soudal kreeg hij 95% van wat hij wilde, maar het initiatief moest altijd van Remco komen. Bij zijn nieuwe ploeg wordt dat anders. Red Bull beschikt over de infrastructuur, mankracht en middelen om hem volledig te ondersteunen”, aldus Bruyneel.

Bruyneel benadrukt dat een geoliede omkadering cruciaal is voor een renner met Tourambities. Toch tempert hij de verwachtingen. “Het maakt niet uit waar Remco rijdt, zolang Pogacar en Vingegaard aan de start van de Tour staan, wint hij niet.” Volgens Bruyneel is het verschil in klimcapaciteiten nog te groot. “Remco is nog nooit dichtbij Jonas geweest bergop. Ook vorig jaar niet in de Tour, toen Jonas niet 100% was.”

Evenepoel zal Tour niet winnen als Pogacar en Vingegaard koersen

De voormalige sportdirecteur nuanceert dat de dynamiek van de koers kan veranderen indien één van de Grote Twee afwezig is. “Als Pogacar niet rijdt en Vingegaard is de uitgesproken favoriet, dan liggen er kansen. Maar onder normale omstandigheden is het podium realistischer dan winst.”

Bruyneels analyse onderstreept de complexiteit van Evenepoels ambities. De transfer naar Red Bull-Bora-hansgrohe wordt gezien als een strategische zet, maar de concurrentie in de Tour blijft uitzonderlijk zwaar. De komende seizoenen zullen uitwijzen of de nieuwe structuur voldoende is om het verschil te maken.

Met zijn uitspraken zet Bruyneel de toon voor een kritische evaluatie van Evenepoels traject richting de Tour de France. De prestaties van onze landgenoot zullen de komende maanden en jaren nog meer onder het vergrootglas liggen.

Johan Bruyneel
Remco Evenepoel

