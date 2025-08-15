Lipowitz komt met mooie woorden voor zijn ploegmaten bij nieuwe werkgever van Evenepoel

Florian Lipowitz, de revelatie van de Tour de France 2025, heeft zijn waardering uitgesproken voor de steun van zijn ploeggenoten. Hij wil iets terugdoen voor hen, na een seizoen waarin hij uitgroeide tot een kopman van formaat.

Na zijn derde plaats in de Tour de France en winst in het jongerenklassement, beseft Florian Lipowitz dat zijn prestaties niet mogelijk waren zonder de inzet van zijn team. In een persbericht van Red Bull-BORA-hansgrohe maakt hij duidelijk wat de bedoeling is in de Ronde van Duitsland.

“Ik wil iets terugdoen voor mijn ploegmaats. Ze hebben me dit seizoen enorm geholpen en ik wil hen graag iets teruggeven. Dat is voor mij belangrijk. Wielrennen is een teamsport en ik ben dankbaar voor hun steun”, klinkt het bij Lipowitz.

De Duitser maakte in 2023 zijn profdebuut en ontwikkelde zich razendsnel tot een renner die het verschil kan maken in grote rondes. Zijn prestaties in Parijs-Nice, Itzulia en de Dauphiné bevestigden zijn potentieel.

Lipowitz vs Evenepoel

Met de komst van Remco Evenepoel in 2026 verandert de dynamiek binnen Red Bull-BORA-hansgrohe. Toch benadrukte ploegmanager Ralph Denk dat er vooraf uitgebreid is gesproken met Lipowitz over zijn toekomst.

In het komende seizoen zal Lipowitz ongetwijfeld opnieuw een centrale rol spelen. Of dat in de Tour, Giro of Vuelta zal zijn, is nog niet beslist. Net als niet geweten is of dit aan de zijde van Evenepoel zal zijn of niet.