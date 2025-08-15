Na Van der Poel en Merlier: criterium Etten-Leur verwelkomt nog een grote internationale naam

Het na-Tourcriterium van Etten-Leur krijgt zondag een extra glanslaag: Primoz Roglic voegt zich bij het toch al indrukwekkende deelnemersveld.

Etten-Leur maakt zich op voor een wielerfeest van formaat. Met de bevestiging van Primoz Roglic als deelnemer krijgt het criterium een extra internationale uitstraling. De Sloveense klassementsrenner van Red Bull–BORA-hansgrohe komt naar Nederland om zich te herpakken na een teleurstellende Tour de France, waarin hij uiteindelijk als achtste eindigde.

Roglic, drievoudig winnaar van de Vuelta en voormalig Tour-podiumklant, kende een moeizame derde week in Frankrijk. Zijn komst naar Etten-Leur onderstreept zijn ambitie om zich opnieuw te tonen aan het publiek. Voor de organisatie is zijn deelname een bevestiging van de status die het criterium inmiddels geniet binnen het internationale wielercircuit.

Internationale toppers aan de start in Etten-Leur

Naast Roglic staan ook andere grote namen aan de start. Mathieu van der Poel zal het publiek ongetwijfeld trakteren op spektakel. Verder maken Thymen Arensman, Tim Wellens en Pascal Eenkhoorn hun opwachting bij de mannen. De mix van gevestigde namen en opkomend talent belooft een spannende koers.

Ook het vrouwenveld is van uitzonderlijke kwaliteit. Tour-winnares Pauline Ferrand-Prévot komt aan de start, samen met Lotte Kopecky, Lorena Wiebes, Anna van der Breggen en Lucinda Brand. De aanwezigheid van deze rensters onderstreept de groeiende aandacht voor het vrouwenwielrennen binnen het criterium.

De organisatie van het na-Tourcriterium in Etten-Leur spreekt van een recordeditie. Het evenement, dat jaarlijks duizenden toeschouwers trekt, bevestigt hiermee zijn stevige reputatie.