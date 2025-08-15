OFFICIEEL Soudal Quick-Step versterkt zich met twee Belgische renners

Soudal Quick-Step kondigt de komst aan van twee Belgische renners: Steff Cras en Fabio Van Den Bossche. Beiden tekenen een contract tot eind 2027 en versterken vanaf 2026 de klassieke en ondersteunende linies van The Wolfpack.

Met Cras en Van Den Bossche haalt Soudal Quick-Step ervaring en veelzijdigheid binnen. Cras (29) komt over van TotalEnergies en bewees zich als klimmer in rittenkoersen zoals de Vuelta Asturias, waar hij dit jaar zijn eerste profzege boekte.

Hij reed acht grote rondes en mikt op een rol in de Ardennenklassiekers en Spaanse etappewedstrijden. “Mijn ambitie is om het team te helpen aan belangrijke zeges en, indien mogelijk, ook zelf te winnen,” aldus Cras in een mededeling van Soudal Quick-Step.

Van Den Bossche (24) komt dan weer over van Alpecin-Deceuninck en combineert zijn wegcarrière met een succesvolle pistecampagne. Hij won brons op het omnium tijdens de Olympische Spelen van 2024 en verzamelde vier WK-medailles. “Ik hoop het team te helpen in de klassiekers en als schakel in de sprinttrein. Tegelijkertijd blijf ik jagen op goud op de piste,” verklaart hij.

Twee Belgische renners voor Soudal Quick-Step

CEO Jurgen Foré is enthousiast over de Belgische versterking: “Steff heeft zich bewezen op de zwaarste beklimmingen en is een betrouwbare renner in rittenkoersen. Fabio is jong, veelzijdig en zal ons op meerdere fronten versterken. We geloven dat beiden perfect passen in onze structuur en ambities.”

Met deze dubbelslag onderstreept Soudal Quick-Step zijn strategie om de Belgische identiteit van het team te versterken, zonder in te boeten op internationale ambitie. De ploeg kijkt uit naar een vruchtbare samenwerking met beide renners, die hun ontwikkeling willen voortzetten binnen een winnende omgeving, zo klinkt het nog.