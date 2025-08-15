Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel

Foto: © photonews

Patrick Lefevere is al eventjes afgezwaaid als CEO van Soudal Quick-Step. Toch zal de wielerploeg voor immer en altijd zijn kind blijven.

Patrick Lefevere heeft mooie tijden beleefd met Quick-Step. Al lijkt hij misschien ook wel op het juiste moment vertrokken bij de ploeg, zeker nu ook Remco Evenepoel nog eens verdwijnt.

De tijd dat Quick-Step heer en meester was in de klassiekers ligt ondertussen al een flink eindje achter ons, zo beseft The Godfather zelf ook maar al te goed.

“Intussen hebben zich voor dat terrein een aantal vaste waarden genesteld. Wout van Aert heeft een contract tot het einde van zijn carrière bij Visma. De broers Roodhooft hebben het slim aangepakt met Mathieu van der Poel”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Quick-Step is al even niet meer te zien in de klassiekers

Al komt Lefevere dan met weinig fraaie woorden over de Nederlandse wereldkampioen. “Ze hebben hem al sinds zijn zestiende in de ploeg en hij mag daar – laat ons duidelijk zijn - zijn goesting doen.”

Vroeger zette Quick-Step daar een collectief blok tegenover, maar die tijd is al lang voorbij. “Nu geven die gasten er zelf een patat op en als er dan tien man overblijft, zijn we al blij dat we één renner mee in de kopgroep hebben. Vroeger waren dat er vijf.”

